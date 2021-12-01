banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Eti Negro'nun adı değişti
Eti Negro'nun adı değişti
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yeni dönem seçimleri tamamlandı

- Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 59 mühendislik öğrencisi Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine seçildi

Genel 01.12.2021, 13:20
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yeni dönem seçimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı söyleminden hareketle, mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı bünyesinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinin 2021-2022 dönemi yeni öğrenci seçimleri tamamlandı.

Limak Yatırım açıklamasına göre, 20 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında E-Bursum platformu üzerinden yürütülen başvuru sürecinde yeni dönem için 1.100 başvuru alındı. Titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 59 mühendislik öğrencisi TMK’ya seçildi. Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci TMK’da sunulan çok yönlü desteklerden faydalanabilecek.

Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimseyen TMK’nın 150 öğrencisi arasında, "Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler", "Suriyeli ve Afgan Mülteci Öğrenciler", "Engelli Öğrenciler", "Darüşşafaka Mezunu Öğrenciler", "Afet Bölgeleri Öğrencileri" gibi program kriterlerinin karşılanması koşuluyla özel kontenjan ayrılan öğrenciler de bulunuyor.

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın paydaşlığında 2015 yılından bu yana devam eden projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanı ile birlikte sertifika programları, çevrim içi İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking fırsatları sunuluyor. Üniversite programı, dahil olan öğrencilere dayanışma ve güçlenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişim fırsatı sağlanıyor.

Öğrenciler program kapsamında ayrıca gönüllülük çalışmalarında da bulunuyor. İş birlikleriyle her geçen yıl daha da güçlenen program kapsamında, British American Tobacco, McKinsey, Nokia, Novumare Technology, Shell, Socar Türkiye gibi özel sektör kurumlarıyla yapılan özel anlaşmalarla da TMK’lı öğrencilere eğitim, staj ve istihdam konularında ayrıcalıklı haklar sunuluyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin kabul edildiği projenin ilk yılından itibaren sırasıyla 40, 54, 106, 110, 120 ve 130 olmak üzere 6 yılda toplam 560 mühendislik öğrencisi sunulan imkanlardan faydalandı. Projeden mezun olan öğrenciler, 1915 Çanakkale Köprüsü, Arçelik, Aselsan, DSİ, Garanti BBVA, Havelsan, hepsiburada.com, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, LimakPort İskenderun, Roketsan, TEDAŞ, Turkcell, TUSAŞ, Türk Telekom, Vestel, Vodafone, Yusufeli Barajı ve HES gibi birçok önemli proje ve saygın kurumda iş hayatına devam ediyor.

#Limak Holding #Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7