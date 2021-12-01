Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yeni dönem seçimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı söyleminden hareketle, mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı bünyesinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinin 2021-2022 dönemi yeni öğrenci seçimleri tamamlandı.

Limak Yatırım açıklamasına göre, 20 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında E-Bursum platformu üzerinden yürütülen başvuru sürecinde yeni dönem için 1.100 başvuru alındı. Titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 59 mühendislik öğrencisi TMK’ya seçildi. Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci TMK’da sunulan çok yönlü desteklerden faydalanabilecek.

Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimseyen TMK’nın 150 öğrencisi arasında, "Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler", "Suriyeli ve Afgan Mülteci Öğrenciler", "Engelli Öğrenciler", "Darüşşafaka Mezunu Öğrenciler", "Afet Bölgeleri Öğrencileri" gibi program kriterlerinin karşılanması koşuluyla özel kontenjan ayrılan öğrenciler de bulunuyor.

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın paydaşlığında 2015 yılından bu yana devam eden projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanı ile birlikte sertifika programları, çevrim içi İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking fırsatları sunuluyor. Üniversite programı, dahil olan öğrencilere dayanışma ve güçlenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişim fırsatı sağlanıyor.



Öğrenciler program kapsamında ayrıca gönüllülük çalışmalarında da bulunuyor. İş birlikleriyle her geçen yıl daha da güçlenen program kapsamında, British American Tobacco, McKinsey, Nokia, Novumare Technology, Shell, Socar Türkiye gibi özel sektör kurumlarıyla yapılan özel anlaşmalarla da TMK’lı öğrencilere eğitim, staj ve istihdam konularında ayrıcalıklı haklar sunuluyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin kabul edildiği projenin ilk yılından itibaren sırasıyla 40, 54, 106, 110, 120 ve 130 olmak üzere 6 yılda toplam 560 mühendislik öğrencisi sunulan imkanlardan faydalandı. Projeden mezun olan öğrenciler, 1915 Çanakkale Köprüsü, Arçelik, Aselsan, DSİ, Garanti BBVA, Havelsan, hepsiburada.com, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, LimakPort İskenderun, Roketsan, TEDAŞ, Turkcell, TUSAŞ, Türk Telekom, Vestel, Vodafone, Yusufeli Barajı ve HES gibi birçok önemli proje ve saygın kurumda iş hayatına devam ediyor.