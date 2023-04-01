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Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor
"TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİ" ARASINDA YER ALAN ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. AÇILIŞINA GÜNLER KALAN PROJEDE ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK
Genel 01.04.2023, 16:46 01.04.2023, 17:57
"Türkiye’nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.