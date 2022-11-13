Türkiye’nin “Koruyucu Aile Sistemi” Azerbaycan’da uygulamaya konuluyor

Türkiye’deki koruyucu aile modelinin Azerbaycan’da da uygulanması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışma çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Azerbaycanlı 60 meslek elemanına eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile sisteminin Azerbaycan’da da oluşturulması için başlatılan çalışma çerçevesinde Bakanlık uzmanları Azerbaycanlı meslek elemanlarına eğitim verdi. Azerbaycanlı yetkililerin talebi üzerine Türkiye’deki koruyucu ailelik hizmet modelinin Azerbaycan’da da uygulanması amacıyla iş birliği yapılıyor. Ortak çalışma çerçevesinde geçen yıl Azerbaycan’dan bir heyet İstanbul ve Ankara’da koruyucu aile birimleri ile koruyucu ailelere ziyaretler gerçekleştirdi, koruyucu aile yanında büyüyen gençlerle görüştü. Azerbaycanlılara ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle ilgili de bilgi verildi.

Bakanlık uzmanları Azerbaycan’a gitti

İki ülke arasında oluşturulan çalışma planı çerçevesinde 12-21 Ekim 2022 tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları Azerbaycan’da çalışma yürüttü. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlık uzmanları 12-14 Ekim’de Azerbaycan’da hizmet veren çocuk kuruluşlarını ve yürütülen hizmetleri inceledi. Bakanlık uzmanları Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan 60 meslek elemanına “Türkiye’de Yürütülen Koruyucu Aile Hizmetinin Uygulama Esasları, Çocukların Korunma Altına Alınma Süreçleri, Koruyucu Aile Modelleri, Koruyucu Ailelere Yönelik Yapılan Ödemeler, Koruyucu Aile Eğitimleri ve Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Uygulama Esasları” konularında eğitim verdi. Eğitimle ilgili sertifika alan Azerbaycanlı 60 meslek elemanı koruyucu ailelikle ilgili Azerbaycan’da hizmet verecek ilk personel olacak.

Azerbaycan’da bu alanda görev yapacak personele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının danışmanlık hizmetleri devam edecek. Azerbaycan’da koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik iki ülke arasında iş birliğinin sürmesi planlanıyor.