Türkiye’nin ilk resmi Spotter alanı İstanbul Havalimanı’nda kuruldu

Havacılık ve uçak fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için İstanbul Havalimanı’nda spotter alanı açıldı. Türkiye’de ilk olan resmi spotter alanına uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen spotterlerın ilgisi büyük oldu.

Hobi amaçlı olarak icra edilen ve uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen spotterlerın sayısı her geçen gün artıyor. Uçakların iniş ve kalkışlarında en doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları artık İstanbul Havalimanı’nda kurulan alanda pist 1 ve hava trafik kontrol kulesinin gören noktadan fotoğraflarını çekebilecek. Uçakların iniş veya kalkışını pakından görmek ve Hava Trafik Kontrol Kulesini fotoğraflamak isteyenler www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/spotter adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların haftalık olarak değerlendirileceği sistemde, spotterlerin alana girişler geçici apron kartıyla yapılacak. Havacılık tutkunları, TC Kimlik ya da Pasaport ön yüzü, vesikalık fotoğraflarını ve HES koduyla birlikte spotter formuna doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Spotter alanı haftada bir gün açık olacak

İstanbul Havalimanı’nda kurulan Türkiye’nin ilk resmi spotter alanı ilk etapta cumartesi günleri saat 08:00 - 17:30 arasında hizmet verecek. Ulaşım ise İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz otoparktan kalkacak araçlarla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.