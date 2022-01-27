Türkiye’nin ilk fauna tanıtım alanındaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Çorum’da Türkiye’nin ilk doğal fauna tanıtım alanında bulunan yaban hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için seferber olundu. Soğuktan etkilenmemeleri için beslenen karla kaplı tabiat parkındaki geyikler havadan görüntülendi.

Çorum’da çeşitli yaban hayvanlarının doğal ortama uyum sağlayabilmeleri ve hayvanların tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla kurulan Türkiye’nin ilk doğal fauna tanıtım alanı içerisindeki hayvanat bahçesindeki yaban hayvanlarına yemleme çalışması yapıldı. Ekipler, tarafından yaban hayvanları yemlerle beslendi. Besleme çalışmaları sırasında, karla kaplı tabiat parkındaki geyikleri havadan görüntülendi. Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, insanlar gibi hayvanlarında doğanın sahibi olduğunu belirterek, bütün canlıların doğayı paylaştığını söyledi. Sıklık Tabiat Parkındaki fauna alanında 11 kızıl geyik, 2 ala geyik, 2 karaca ve 2 tanede ceylan bulunduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Kubalı, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki ve doğadaki yaban hayvanlarının mağdur olmaması için Valilik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi’nin doğaya yem bıraktığını kaydetti.

"Canlılarla doğayı paylaşırken büyük mutluluk duyuyoruz"

“Bütün vatandaşlarımız el birliği yaparak bu soğuk kış günlerinde sadece buradaki yaban hayvanlarımız değil sokaktaki kediler, köpekler, kuşlar aç bırakmayalım” diyen Kubalı, “Vatandaşlarımıza örnek olması dileğiyle burada yaban hayvanlarımızı yemliyoruz. Sokak ve yaban hayvanları sadece bizim değil tüm dünyanın zenginliği. Biz insanlık ailesi olarak tüm canlılarla doğayı paylaşırken büyük mutluluk duyuyoruz. Hayvanları seven insanları sever. Hayvan sevgisi bu kadar önemli. Dünyayı da sevgi büyütür. Dostluğu büyütür. Bu hayatı daha anlamlı hale getirir. Hep birlikte varız” ifadelerini kullandı.

Yemlemenin ardından çalışmalar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Kubalı’ya çalışmalar hakkında bilgi verdi.