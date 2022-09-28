Türkiye’nin ilk canlı meta defilesi gerçekleşti

Kiğılı, Türkiye’nin ilk canlı meta defilesi ile 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu GoArt Metaverse’te tanıttı. Gerçek mankenlerin Kiğılı için özel olarak tasarlanan eşsiz bir meta-defile alanında yaptıkları defileyi, katılımcılar kendi oluşturdukları avatarları ile takip etti. Meta dünyasında yakın zamanda ilk mağazasını açmaya hazırlanan marka, sonraki süreçte de kullanıcılara avantajlar sağlayacak özel bir oyunu hayata geçirecek.

Bir süre önce Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT parçalarını özel bir lansmanla tanıtan Kiğılı, 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu ise Türkiye’nin ilk canlı meta defilesinde tanıttı. Katılımcıların avatarlarıyla yer aldığı defileye Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ve konuklar katıldı.

“Çok yakında meta dünyasında ilk mağazamızı açacağız”

Türkiye’de ilk canlı meta defile etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade eden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Marka olarak perakendenin 10 yıl sonra varacağı noktayı teknolojik olarak şimdiden zorluyoruz. Bugün geldiğimiz nokta aslında bunun en önemli kanıtı. Ürün tasarımlarının yanı sıra görsel dünya tasarımlarına da önem verdiğimiz meta defilemiz için ekibimizi daha da büyüttük. Kiğılı olarak geleceği şekillendiren yatırımlarımız sayesinde trendleri kendi çizgimizle yorumluyoruz. Web 3.0’a Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT’leriyle giriş yapmıştık, şimdi ise meta defilemiz ile devam ediyoruz. Çok yakın zamanda meta dünyasında ilk mağazamızı açacağız ve bu mağazamız, markamızın ürün tanıtımı ve satışı, modaya olan tutkusu, gelecek vizyonu ve sürdürebilir yaşam misyonunu ortaya koyacak. Bunun yanı sıra ilerleyen süreç içinde kullanıcılara gerçek hayatta çeşitli sürprizler, faydalar ve hediyeler sağlayacak özel bir oyunu hayata geçireceğiz. Bu oyunu konum tabanlı AR oyun olarak kurguluyoruz ve ana odağında ise tabii ki NFT parçalar olacak” dedi.

Kiğılı’nın Sonbahar - Kış koleksiyonunda vurgu “rahat şıklık”

Meta defilesinde söz alan Kiğılı CMO’su İlkay Keleş, dinamik bir erkek giyim markası olarak yalnızca koleksiyon bazında değil; proje, dijital dönüşüm ve teknoloji bağlamında da gelişim içinde olduklarını söyleyerek “Kiğılı markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mayıs ayında Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT parçalarını holografik defileyle tanıtıp, meta evrene ilk adımımızı atmıştık. Bugün de Türkiye’de ilk kez gerçek dünya ve meta evreni birleştirdiğimiz defile ile yepyeni bir deneyim yaşadık. İlk kez canlı bir model meta evreninde podyuma çıktı. Yani kurgusal bir evrenle gerçek dünyanın dinamiklerini birleştiriyor ve sanal dünyaya Kiğılı’nın kodlarını entegre ediyoruz. Sonbahar - Kış koleksiyonumuzla sadeliği yansıtan, stil ve konforu birleştiren tasarımlarla yeni ‘rahat şıklık’ kavramını vurguladık. Akıllı, uzun ömürlü ve sürdürülebilirliğe odaklanarak oluşturduğumuz koleksiyonumuz; yeni dünyaya ayak uyduran, spor, şık ve rafine tarzda beğenilere sahip erkekler için yeniden yorumlandı. Değişmeyen şey ise Kiğılı kalitesi, şıklığı ve rahatlığı oldu. Bugünün hızla değişen dünyasında dinamik bir erkek giyim markası olarak, kendimizi yalnızca koleksiyon bazında değil; dijital dönüşüm ve teknoloji konularında da geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.