Türkiye’nin hava akrobasi timi "Türk Yıldızları" kapılarını İHA’ya açtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları yaklaşık 30 yıldır nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin, Türk Yıldızları adı verilen akrobasi timi 1992 yılında kuruldu ve NF-5 uçakları ile eğitimlerine başladı. Türk Yıldızları, ilk gösterisini 4 adet NF-5A/B Freedom Fighter tipi uçak ile 18 Haziran 1993 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirdi. O tarihten bu yana gökyüzünde Türkiye Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil eden Türk Yıldızları akrobasi timi nefes kesen gösterileri ile yurtiçi ve yurtdışında başarılı görevler icra ediyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları timi kendine has hareketleri ile dünyadaki sayılı gösteri ekipleri arasında yer alıyor. Özel günlerde yaptıkları uçuşlarla hayranlık uyandıran Türk Yıldızları’nı dünyadaki benzerlerinden ayıran bazı detaylar var. Türk Yıldızları dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotim olarak da tarihe geçti. İhlas Haber Ajansı (İHA), 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 134’üncü Filo’da konuşlu olan Türk Yıldızları’nın eğitim uçuşlarına konuk oldu. Türk Yıldızları ekibinin gösterilere hazırlık için yaptığı eğitim uçuşlarında nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

“Her hareketin anlamı tabi ki bizim için çok farklı, ama 2014 yılında Anıtkabir’de yaptığımız kalp belki de bunlar içindeki en anlamlısıydı”

Yaptıkları hareketlerin ortaya çıkış hikayesinin hayal etmek ile olduğuna dikkat çeken 1 Numara Tim Lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, “Gösteri uçuşlarında profesyonelliğin temelinin uçuş limitlerine uymak olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk Yıldızları pilotunun en önemli özelliği ise kendisinin ve uçağının limitlerini çok iyi bilmesi ve bu limitleri uygulayacak biçimde bir disiplini yaşam tarzı haline getirmesidir. Yapılan hareketlerin ilk çıkış noktası hep hayal etmek ile oluyor. Anıtkabir üzerinde kalp oluşturan bizdik. Her hareketin anlamı tabi ki bizim için çok farklı. 2014 yılında Anıtkabir’de yaptığımız kalp belki de bunlar içindeki en anlamlısıydı” şeklinde konuştu.

“Milletimizden aldığımız güç ile kusursuz bir şekilde görevlerimizi icra etmeyi hedefliyoruz”

Ekip halinde gösterileri gerçekleştirdikleri için pilotlar arası uyum ve senkronizasyonun çok önemli olduğunun altını çizen 5 Numara Solo Lider Binbaşı Hasan Kocabaş, “Havadaki ve yerdeki ekip çalışmasının, bir olmanın en güzel örneğini sergilemeye çalıştığımız Türk Yıldızları uçuşlarının kusursuz bir şekilde icra edilmesi en önemli amaçlarımızdan birisi. Senkronizasyon ise akrotim için çok önemli. Bunları sağlamak için uygun personel ile gerektiği kadar eğitim yaparak öncelikle ben değil biz olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte çok uçakla yapılan görevlerde karşılıklı güven çok önemli olduğu için, karşılıklı güvene dayalı olarak öncelikle kendimizi değil, timin bütününü düşünecek şekilde hareketlerimizi planlıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ile kusursuz bir şekilde görevlerimizi icra etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapan pilotlarımız gibi Türk Yıldızları pilotları da Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu mezunudur”

Türk Yıldızları akrobasi timine katılabilmek için aranan şartlardan da bahseden 4 Numara Takip Uçucusu Binbaşı Ali Balcı, “Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapan pilotlarımız gibi Türk Yıldızları pilotları da Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu mezunudur. Türk Yıldızları’nda görev yapmak içinse Hava Harp Okulu mezuniyeti sonrası 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda verilen jet uçağı eğitimlerini başarıyla tamamlayıp bu uçaklarda yeterli uçuş tecrübesi elde edilmesi ve başarılı bir savaş pilotu olunması gerekmektedir. Türk Yıldızları’nda pilot ihtiyacı olduğunda bu durum Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirilmekte ve uygun kritere sahip olan pilotlar Türk Yıldızları’nda eğitilmek üzere seçilmektedirler” dedi.

“Filomuza yeni katılan pilotlar zorlu geçen yaklaşık 1 yıllık bu eğitimin sonunda gösterilere çıkmaya hak kazanmaktadır”

Türk Yıldızları akrobasi timinde görev alacak pilotların çok özel eğitimlerden geçtiğini belirten 3 Numara İç Kanat Uçucusu Binbaşı Kürşat Kömür, “Filomuza yeni atanan pilotlar öncelikle NF-5 2000 tip uçak eğitimi, takiben temel akrotim eğitimi ve uçacakları pozisyon ile ilgili çeşitli eğitimler almaktadır. Zorlu geçen yaklaşık 1 yıllık bu eğitimin sonunda gösterilere çıkmaya hak kazanmaktadır. Takiben ilerleyen süreçte yaptığımız eğitim uçuşları ve gösterilerle tecrübesini geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gösteri esnasında tüm halkımızı selamladığımız, onlara sevgimizi gösterdiğimiz ve gökyüzüne kocaman çizdiğimiz kalp bizim için en keyif verici hareketlerden bir tanesi”

Yaptıkları her hareketin emniyetli ve güvenli olması için sürekli eğitimlerini sürdürdüklerini kaydeden 6 Numara Yüzbaşı Solo Uçucu Gökhan Esen, “Bizi en çok heyecanlandıran hareketlerden bir tanesi kesişim hareketidir. Kesişim hareketinin zor olan kısmı, iki uçağın geçiş esnasında gerçekten birbirine çok yakın oluyor olması ve kesişimin tam seyirci merkezinde doğru zamanda yapılıyor olması. Bizi gerçekten zorlayan bir harekettir. Öncelikle emniyetli ve güzel yapılan bir gösteri baştan sona bizim için bir keyif abidesi. Fakat gösteri esnasında tüm halkımızı selamladığımız, onlara sevgimizi gösterdiğimiz ve gökyüzüne kocaman çizdiğimiz kalp bizim için en keyif verici hareketlerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

“Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu, havada 6 uçak olarak temsil etmekteyiz”

Eğitim uçuşunu tamamladıktan sonra İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türk Yıldızları Filo Komutanı Albay Ümit Hürüz, “Güzel bir eğitim uçuşu oldu. Yeni sezona başlıyoruz, Mart ayında başlayacak. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bizi diğer gösteri timlerinden ayıran en büyük özellik, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘İstikbal göklerdedir’ sözünün ışığı altında olan bir timiz. Aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu, havada 6 uçak olarak temsil etmekteyiz ve milletimizin bizi kendi öz evlatları gibi bağırlarına basmaları bizi diğer timlerden ayıran en büyük özelliğimiz” dedi.

“Buradaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplinini göstermek aslında”

Bazı gösterilerde uçaklar arasındaki mesafenin yok denecek kadar az olmasının ve yerden bakıldığında adeta yapışık bir şekilde görünmesinin sorulması üzerine cevap veren 2 Numara İç Kanat Uçucusu Binbaşı Mehmet Balta, “Akrobasi uçuşlarında sizin de gördüğünüz ve yerden izlediğiniz gibi çok yakın ve zorlu hareketlerimiz mevcut. Buradaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplinini göstermek aslında. Uçuşlarda türbülans ve hava akımlarının oluşması dışında normalde Türk Hava Kuvvetlerinin standartları olan 3 feet yani yaklaşık olarak 1 metrelik kanat açıklığını koruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk Yıldızları kuruluş tarihi olan 1992’den bu yana 24 farklı ülkede 150 uçuş gösterisi gerçekleştirmiştir”

Türk Yıldızları’nın yaklaşık 30 yıllık tarihinde 24 farklı ülkede uçuş faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, “Türk Yıldızları kuruluş tarihi olan 1992’den bu yana 24 farklı ülkede 150 uçuş gösterisi gerçekleştirmiştir. Ülkemiz, milletimiz ve şanlı Türk bayrağımız en iyi şekilde temsil edilmiştir, temsil edilmeye de devam edecektir” diye konuştu.

“Uçucularımızın her gün uçucu sağlığı konusunda sabah muayenelerini yapıyoruz”

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan tüm pilotların sürekli sağlık kontrolünden geçtiğinin altını çizen 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Sağlık Amiri, “Uçucularımızın her gün uçucu sağlığı konusunda sabah muayenelerini yapıyoruz. Uçucularımızın uçuşlarda yaşayabilecekleri sağlık problemleri veya diğer zamanlarda yaşayabilecekleri sağlık problemleri ile ilgili ortak çalışıyoruz. Ayrıca uçucularımızın eğitim, tatbikat, atış gibi birçok faaliyetlerinde onlarla beraber sağlık durumlarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Gerekli gördüğümüz hallerde burada veya gerek görmemiz halinde daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelerimize de yönlendirebiliyoruz.