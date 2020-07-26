Türkiye’nin gururu Oruç Reis Konyaaltı açıklarında
TÜRKİYENİN İLK SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI İÇİN 'NAVTEX' (DENİZ DUYURUSU) İLANININ ARDINDAN ANTALYA LİMANI AÇIKLARINA DEMİR ATTI. ORUÇ REİSİ GÖREN TATİLCİLER "TÜRKİYE’NİN GEMİSİ ANTALYA’DA İNŞALLAH DA ÜLKEMİZ DAHA İYİ SEVİYELERE GELİR.GURUR VERİCİ BİR ŞEY, ÜLKEMİZ İNŞALLAH DAHA İYİ OLCAK" DEDİ.
Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları için ’Navtex’ (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis’i gören tatilciler, "Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak" dediler.
Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz’de yapacağı sondaj çalışmaları için ‘Navtex’ (deniz duyurusu) açıkladı. Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis’in güvenliğini sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 fırkateyn görevlendirildi.
Oruç Reis’in Akdeniz açıklarındaki bekleyişi ise sürüyor. 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki gemide 55 personel görev yapıyor. Konyaaltı sahilinden Oruç Reis’i gören vatandaşlar ise ilgiyle izliyor. İsmail Çiftçi adlı vatandaş, “Oruç Reis Konyaaltı sahilinde, gurur duyuyoruz. Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak” dedi.
Oruç Reis, görev verilmesi durumunda Meis Adası’nın güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında maden araması da yapabilecek.
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