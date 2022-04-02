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Türkiye’nin güncel politik ve toplumsal meseleleri ve çözüm önerileri tartışıldı

TUMBİKON ve Bahçeşehir Üniversitesi ortak çalıştay düzenledi. Üniversitede gerçekleştirilen çalıştayın konusu ‘Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ oldu.

Genel 02.04.2022, 14:59
Türkiye’nin güncel politik ve toplumsal meseleleri ve çözüm önerileri tartışıldı

TUMBİKON ve Bahçeşehir Üniversitesi ortak çalıştay düzenledi. Üniversitede gerçekleştirilen çalıştayın konusu ‘Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ oldu.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Bahçeşehir Üniversitesi, ‘Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştaya İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanları katılım gösterdi.

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını, ülkenin çeşitli alanlardaki sorunlarını bilim insanlarıyla ve üniversitelerle işbirliği içinde ele alıp, ortaya çıkacak görüşleri ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalıştayda TÜMBİKON Ulusal ve Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve TÜMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu da konuşma yaptı. Çobanoğlu, Türkiye’nin sorunlarına stratejik açıdan bakmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ULMER Hükümet Liderlik Okulu Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise uluslararası ilişkilerde jeopolitiğin anlamının ve işlevinin değiştiği bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Merkezi TOSAM Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Narlı, bir STK çatı kuruluşu olan TÜMBİKON ile işbirliği yapmaktan memnun olduklarını ve göç sorunlarının toplumsal yapıda çeşitli etkilerinin iyice araştırılıp, uzman görüşlerinden yararlanılarak çözüm önerilerinin ortaya konmasının gerekliliğine işaret etti.

Açılış konuşmalarının sonuncusunu yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura yaptı. Bozbura, üniversitelerinin böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, sosyal alandaki sorunların karmaşıklığına değinerek, çalıştaya katılan değerli akademisyen ve uzmanların görüşlerinden yararlanılmasının önemini vurguladı.

Çalıştayda açılış konuşmalarının ardından dört başlıkta oturum gerçekleştirildi. Birinci oturumun başlığı ‘Covid-19 Sonrası Yeni Normal Bağlamında Jeopolitik Meseleler’ oldu.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun moderatörlüğündeki oturuma, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedat Aybar, İstanbul Arel Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu ve Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Ekşi katıldı.

İkinci oturum “Transnasyonel İnsan Hareketliliği Bağlamında Jeopolitik ve Sosyal Riskler” başlığıyla gerçekleşti. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nden Murah Lehimler’in moderatör olduğu bu oturumda, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman, Birleşik Krallık International British School’dan Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Deniz bildirilerini sundu.

Üçüncü oturumun konusu ‘Sosyal Kapsayıcılığın Jeopolitiği, Uyum ve Önlem Alma Politikaları’ oldu. Bu oturuma ilk olarak Paristen SceincesPo’dan Prof. Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN zoom bağlantısıyla katıldı. Diğer katılımcılar İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Melih Görgün ve Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneğinden Avukat Mahmut İsal oldu.

Dördüncü oturumda, ‘Suriye’den Türkiye’ye Kapital ve İşgücü Akışı, Ekonomik Fırsatlar ve Riskler’ konusu tartışıldı. Bu son oturumda moderatörlüğü Can Çobanoğlu üstlendi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’dan Ömer Kadkoy, Kırıkkale Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Sarp bildirilerini sundu. Hatay Reyhanlı Ticaret Odası’ndan Ahmet Hüseyin Abay’ın sanal sunumu izlendi.

Dört oturumda da üzerinde durulan ve altı çizilen konular, dünya düzeninin değişmekte olduğu, jeopolitikanın yeni anlamlar ve işlevler üstlenerek belki de tanımının değişeceği, göçlerin ve bölgesel ve küresel sorunların ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılarını değiştirip dönüştürdüğü, bu değişimlerde kazananlardan daha çok kaybedenlerin olduğu, ülkelerin palyetif ve taktik politikalar yerine stratejik yaklaşımlar ve politikalar geliştirmeleri gerektiği şeklinde dile getirildi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yararlı bir çalıştay süreci yaşandığını ve bildirilerin bir kitap halinde yayımlanacağını söyledi. Prof. Dr. Narlı çalıştayda sunulan görüş ve bildirilerden yararlanarak çözüm önerileri konusunda kendisinin bu yapıtta ve diğer akademik makale çalışmalarında gerekli tanıtımı ve sunuşları yapacağını da vurguladı.

Çalıştaya katılan bilim insanlarına, uzmanlara, STK yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Cevdet Akay, 200’den fazla profesörün oluşturduğu TÜMBİKON Akademik Kurulunun ve bilimin desteğini almaya devam ederek, ülke sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirme yolunda yorulmadan yola devam edeceklerini belirtti.

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