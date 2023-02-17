Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 46’sını hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü yaptı

Türkiye, 2022 yılında 25 milyar dolar gıda ürünleri ihracatına imza atarken, gıda ihracatının zirvesinde 11,4 milyar dolarlık ihracatla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü oldu. Sektör, Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 46’sını tek başına gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü; üretim ve ihracatta lider olan Gaziantep ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle kısa vadede kayıplar yaşanabileceğini ön görmekle birlikte, yaraların orta vadede sarılacağına ve ihracat hedeflerinde çizdiği rotaya tekrar gireceğine inanıyor.

Anadolu topraklarında 7 coğrafi bölgede yetişen ürünlerden elde edilen undan, nebati yağlara, baharatlardan yağlı tohumlara, şekerlemeden bakliyatlara, çikolatalı ürünlerden makarnaya, 10’dan fazla ana grupta yüzlerce gıda ürününü dünyanın dört tarafına ihraç eden hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü dünyanın gıda ambarı konumunda.

Ege’den yapılan her 100 dolarlık ihracatın 58 dolarını nebati yağ sektörü yaptı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı ihracat karnesini sektörler bazında da açıklayan EHBYİB Başkanı Muhammed Öztürk, “Birliğimizin 2022 yılındaki ihracatına en büyük katkıyı yüzde 51 artışla 580 milyon dolarlık tutarla nebati yağ ihracatçılarımız yaptı. Başka bir ifadeyle 2022 yılında yaptığımız her 100 dolarlık ihracatın 58 dolarını nebati yağ ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Küspeler ve Hayvansal Yem ihracatımız yüzde 67 artışla 123 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatımız yüzde 140 artışla 98 milyon dolar, çikolata şekerleme ihracatımız yüzde 3 artışla 48 milyon dolar ve gıda müstahzarları ise yüzde 25 artışla 41milyon dolar ihracata tekabül etti.” diye konuştu.

Öztürk; “2023 yılına da parlak bir giriş yaptık”

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü olarak 2023 yılına da parlak bir giriş yaptıklarının altını çizen Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; “Ocak ayında sektörümüzün Türkiye genelindeki ihracatı yüzde 19,3’lük artışla 829 milyon dolardan 989 milyon dolara çıktı. Birliğimizden yaptığımız ihracatta yüzde 20’lik artışla 63 milyon dolardan 76 milyon dolara ilerledi. Türkiye genelinde Irak 164 milyon dolarlık ihracatla sektörümüzde zirvedeki yerini korurken, Rusya Federasyonu’na ihracatımız yüzde 161’lik artışla 17 milyon dolardan 44 milyon dolara çıktı. Rusya Federasyonu 2023 yılında sektörümüzün güçleneceği pazarlardan biri olacağı kanaati veriyor. Bu kanaatimizi EHBYİB istatistikleri de destekliyor. 2023 yılı Ocak ayında Ege Bölgesi’nden en çok ihracat yaptığımız ülke yüzde 1.488’lik artışla ve 9 milyon dolarlık tutarla Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı 7 milyon dolarlık ihracatla Cezayir izledi. Cibuti ve Libya 5’er milyon dolarlık ihracatla Cezayir’in arkasından sıralanırken, Almanya yüzde 210’luk artışla ve 4 milyon dolarlık ihracatla ilk 5 ülke arasında kendine yer buldu” diyerek sözlerini noktaladı.