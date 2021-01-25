Türkiye’nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginler belli oldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, Türkiye’nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Skyroad, Türkiye turizmine katkı amacıyla takipçilerini de bu yolculuğa davet ederek, “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “#mutluetmutluol” sloganıyla gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflar belirlendi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un ismini daha geniş kitlelere duyurmak, marka bilinirliği ve imajını hedef kitleye pozitif mesajlar vererek güçlendirmek ve Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu Türkiye turizmine katkı sağlayan en iyi fotoğraflar, 2 ayrı kategoride değerlendirildi.

1-31 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri üyeleri; Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç, Yenişafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç 15 Ocak 2021 tarihinde bir araya geldi. Değerlendirmeden geçenler iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri’nde tatil kazandı. Her kategoride 3 kişiye, toplam 9 kişiye ödülleri 25 Ocak 2021 tarihinde ödülleri teslim edildi.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan söz aldı. Ardından yarışmadaki bu başarıyı anlatmak üzere Skyroad Dijital Yayın yönetmeni Ayşegül Arslan sunum yaptı. Ardından Albayrak Medya adına, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat kürsüde açıklama yaptı.

“Dergicilikte can suyu olduk”

Albayrak Grubu CEO’su Sayın Ömer Bolat, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yarışmamıza katılan herkese çok teşekkür eder, kazanan isimleri tebrik ederim. Çok değerli jürilerimiz zaman ayırdı, emek sarf ettiler ve binlerde fotoğrafı değerlendirdiler. Dergimizi de başarıyla çıkaran, 500 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştıran İsmail Bey’e çok teşekkür ederim. Dört ülkede 15 bine yakın çalışanıyla istikrarlı bir şeklide büyüyen bir holdingiz. Çalışmalarımızı ticari bir faaliyet olarak görmeyip, medya alanında da faaliyetlerde bulunduk. Ülkemizin değerleriyle örtüşen yayıncılık anlayışına sahibiz ve bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dergiciliğin can çekiştiği bu dönemde 15 farklı dergimizle bu sektörde can suyu olduk. Dergicilik faaliyetinde güçlü bir şekilde yer alıyoruz.”

İsmail Kılıçarslan: “İçerik dijitalle desteklenmeli”

“ İçeriği dijitalle sağlamlaştırabilen dergilerin yoluna devam ettiği bir çağdayız” diyen Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, “Bu tip yarışmalarla birlikte etkileşim de hızlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’de dijitalle dergiciliğin kesiştiği yerin çok önemli bir yer olduğunu ve başarının da ancak böyle geleceğini düşünüyorum. Biz dergiciler olarak sağlam içerikler üreteceğiz, dijitaldeki arkadaşlarımız da bu içerikleri insanlara nasıl ulaştıracaklarını değerlendirecekler ki sağlıklı bir içerik erişimi sağlamış olsun. Bu yanıyla bu ve benzeri yarışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Skyroad Dijital Yayın yönetmeni Ayşegül Arslan ise akla ilk gelen gezi dergilerinden biri olduklarını ifade ederek, “1800’den fazla başvuru aldık. İki kategoride ödül verdik. Etkileşim kategorimizle örtüşen biçimde birçok alanda görünür olduk. Dijitalde düzenli olarak yarışmamızı duyurduk ve çok fazla ilgi gördük. Toplamda 16,5 milyon etkileşime, 9.6 milyon erişime ulaştık ”dedi.

Jüri Ödülü kazanan isimler:

1. Mehmet Emin Çiçek (Konya’da Türkçe Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor) Albayrak CEO’su Ömer Bolat tarafından ödülünü teslim aldı.

2. Yücel Demirci (Elazığ’da Özel Eğitim Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor) Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca tarafından ödülünü teslim aldı.

3. Mustafa Aydın (Artvin’de Sınıf Öğretmeni, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor) Skyroad Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan tarafından ödülünü teslim aldı.

Instagram Etkileşim Ödülleri kazanan isimler:

1. Ahsen Elif Arslan (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisi) Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü tarafından ödülünü teslim aldı.

2. Gamze Bozkaya (Gezgin-Fotoğrafçı) Sponsorumuz Vakıfbank adına Gönül Güral Öztürk tarafından ödülünü teslim aldı.

3. Murat Esentekin (Gazeteci-Akdeniz Manşet Gazetesi) Sponsorumuz Yıldız Holding adına Tuğçe Altınsoy tarafından ödülünü teslim aldı.

Mansiyon ödülleri kazanan isimler:

3 kişiye Mansiyon Ödülü: Birun Kümbet Dağ Evi’nde 2 kişilik 5 gün tatil

Serhat Güler (Doktor-Hobi olarak fotoğrafçılık ile ilgileniyor) Tvnet Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu tarafından ödülünü teslim aldı.

Caner Başer (Fotoğrafçı) İnternet yazı işleri müdürü Ersin Çelik tarafından ödülünü teslim aldı.

Serap Caymaz (Fotoğrafçı) Yeni Şafak Gazetesi Genel yayın Yönetmeni - Hüseyin Likoğlu tarafından ödülünü teslim aldı.

Törene, yarışma sponsorları Yıldız Holding adına Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Vakıfbank adına Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Gönül Güral Öztürk katıldı.