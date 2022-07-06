Türkiye’nin en küçük ve en yaşlı hacı adayları kutsal topraklarda

Türkiye’nin en küçük hacı adaylarından biri olan 4 aylık Mustafa Eymen Melendizli ve en yaşlı hacı adaylarından Nurettin Çiftçi hac ibadeti için kutsal topraklarda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın bu sene yalnızca 1 Temmuz 1957 tarihinden sonra doğanlara hac vizesi vermesi nedeniyle 65 yaşını doldurmasına 1 gün kalan 17 kişi de kutsal topraklara gelmeye hak kazandı. Hicri 1443 haccının en küçüğü 4 aylık Mustafa Eymen Melendizli ile en yaşlı hacı adayları bulundukları kafilelerde özel ilgi görüyorlar. İzmir 3. Kafile ile Mekke-i Mükerreme’ye gelen Manisa hacılarından 65 yaşındaki Nurettin Çiftçi, bu sene hacca gelmeye hak kazandı. Kendisinden 4 gün daha büyük olan eşi ise maalesef onunla birlikte hacca gelemedi. Yaş sınırına takılan eşinin gelememesine üzülse de, kendisi hac farizasını yerine getirmek için tek başına yollara koyuldu. Nurettin Çiftçi, “Onun doğum tarihi 6. ayın 26’sı, benim de 7. ayın 1’i. Gün farkından dolayı eşim gelemedi” dedi. Mekke’de bulunan en yaşlı hacı adaylarından biri olan Nurettin Çiftçi’yi gördüğü için mutlu olduğunu belirten hacı adayı, “Nurettin amcayla da beraber olduğum için çok özel hissediyorum” dedi. Bir başka Türk hacı adayı ise, “Nurettin abiyle ilgili bu hadiseyi duyunca gerçekten çok ilginç buldum. Manisa hacılarımıza ayrı bir değer kattı” ifadelerini kullandı.

Kutsal topraklarda 4 aylık hacı adayı

Türk hacı adaylarının minikleri ise ilgi odağı oluyor. Anne ve babalarının kucaklarında mübarek beldeye gelen 4-5 aylık çocuklar kafilenin ve tavafın göz bebeği oluyorlar. Aksaray’dan gelen Melendizli ailesinin 4 aylık bebekleri Mustafa Eymen, Kabe’de anne ve babası ile kucakta tavafa katılıyor. Böyle kutlu bir yolculukta bebeğinin de yer almasından mutluluk duyan anne, kafilenin yardımcı olması sebebiyle hiçbir zorluk yaşamadığını ifade ederek, “Peygamberimizin adı hürmetine onun ismini düşünerek koymuştuk. Onun şefaatine nail eylesin inşallah” dedi. Otelde her an ilgi odağı olan Mustafa bebek, tavafta da Kabe’yi seyrederek hiç zorluk çıkartmıyor.

En küçük hacı adayı belirlenirken bir sınır bulunmuyor. Aileler 3-4 aylık bebekleri her sene hacca getirebiliyorlar. Büyük zorluklara göğüs geren Melendizli ailesi, arkadaşlarının da yardımları ile minik Mustafa ile birlikte hac farizasını yerine getiriyorlar. Mustafa bebeği çok sevdiklerini belirten hacı adayı, “Mustafa bu diyanetin sevgisi oldu, herkes kucağında taşıyor çok seviyoruz” dedi. Mustafa bebekle aynı uçakta bulundukları söyleyen hacı adayı, “Çok mutlu olduk, uçakta da birlikte geldik” derken bir başka hacı adayı ise, “Bütün hacıların ve onun haccı da kabul olsun” sözlerine yer verdi.

Daha 4 aylık olan Mustafa bebeğin ziyaretinin anlamlı olduğunu belirten hacı adaylarından biri, “Peygamberimizi ziyaret edecek. İnşallah ona layık bir ümmet olacak” dedi. 2 yıllık hasretten sonra mübarek beldelere kavuşan tüm hacı adayları, bu güzellikleri yaşadıkça yorgunluklarını unutuyorlar. Efendimizin şefaatine nail olmak için 4 aylık Mustafa da mübarek beldelerde ilk günlerinde manevi iklimden istifade ediyor.

“İyi ki bize nasip oldu”

Uzun yıllardır hacca gitme hayali kuran Çolak ailesi de bu yıl hac vazifesi için kutsal topraklara geldi. Asil ve yedek listelerde boş kontenjan kalınca Mekke’ye geldiklerini belirten hacı adayı, “2016’da umre yaptığım zaman umreden gelen bir hocamızın tavsiyesi üzerine Mekke-i Mükerreme’de hac kaydımızı yaptırdık. Şöyle bir özelliğimiz var genelde toplu bir şekilde umre yapıyoruz, umredeyken hac yapma niyetimiz hasıl oldu. Allah’a şükrediyorum 2016’dan beri bekliyoruz. 2022’de asil ve yedek listelerin dolmaması üzerine Allah’ın bir hediyesi olarak davet edildik ondan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Yani bu konuda hakikaten Allah’a ne kadar şükretsek az. Birlikte hac yapmak, ailemizin bir tabiri caizse şiarı idi. Allah bize bunu nasip etti. Ailemizin almış olduğu bir karar diyebiliriz” dedi. Ailesiyle birlikte kutsal topraklarda olduğu için mutluluk duyan genç hacı adayı ise, “Sonuçta herkese nasip olan bir şey değil, iyi ki bize nasip oldu” ifadelerini kullandı. Çocuklarının küçük yaşta hacı olacağı için heyecanlandığını belirten hacı adayı, “Bir anne olarak hepsinin gözlerinin içindeki sevinci görmem beni daha çok mutlu ediyor, daha çok heyecanlandırıyor” açıklamasında bulunurken bir diğer hacı adayı genç ise, “Kabe’yi ilk gördüğümüzde çok mutlu olduk tabii şükrettik Allah’a” dedi.