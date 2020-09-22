Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası nedeniyle Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz Malatya halkının mutluluğunu artıracak hizmetler sunmaktadır. Çünkü Battalgazi Belediyesi olarak gönül belediyeciliğine önem veriyoruz” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahvesi ile birlikte Battalgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’nin en kapsamlı merkezleri arasında olduğu bildirilen Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Yüzme havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu ve kafeterya gibi birçok bölüm bulunduğu merkezde incelemelerde bulunan Vali Baruş ve Başkan Güder, merkezin çalışması hakkında bilgi aldı.

“Türkiye’de sayılı merkezler arasında”

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin Malatya halkının mutluluğunu artıracak hizmetler verdiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını giderme ve yüklerini hafifletme adına Battalgazi Belediyesi daha önce burada bir Engelsiz Yaşam Merkezi inşa etmişti. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi, Malatya’daki diğer merkezlerden farklı olarak birçok aktiviteyi farklı alanlarda ve daha özel ortamlarda gerçekleştiriyor. Bu anlamda Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezimiz Malatya’da önemli bir yere sahiptir. Buradaki farklılıklar arasında sınıf sayımızın fazla olması, hocalarımızın bire bir eğitim vermeleri, hidroterapi tedavisinin yapılması, uzay terapi, hortikültürel tedavinin yapılması ile bölgede ilk olma özelliğine sahip bir merkez. Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alıyor. Malatya’da bu noktada daha fazla insanın faydalanabileceği alanları arttırma adına Battalgazi Belediyemizin bu merkezinde sayın valimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Vali bey incelemelerin ardından bizlere memnuniyetini dile getirdiler. Bizler rehabilitasyon merkezlerinden farklı olarak esas amacımız aileler üzerinde oluşan yükü kaldırmak. Diğer rehabilitasyon merkezleri bir öğrenciye ayda belli saatler içinde tedavi ve eğitim veriyor. Bizde böyle bir düşünce hakim değil. Verilen saat uygulamasının kat kat üzerine çıkıyoruz. Merkezimizde 32 çalışan personelimiz var. Her branşta birden fazla eğitimci ile aileler muhatap oluyorlar. Bu yönü ile gerçekten Malatyamızda özel ilk yerlerden bir tanesi. Burada inşallah umuyorum ki vatandaşımız bir sıkıntısını gidermiş oluruz. Arzu ediyoruz ki özel insanımız tabi ki az olsun. Ama maalesef bu toplumun bir gerçeği. Bu gerçeği de aileler ve vatandaş adına kolaylaştırmak lazım. Bunu da Battalgazi Belediyesi olarak burada sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz burada devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Gönül belediyeciliğine büyük önem veriyoruz”

Gönül Belediyeciliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Güder, “Sürekli altını çizdiğimiz bir şey var. Battalgazi Belediyesi olarak bizler gönül belediyeciliğine önem veriyoruz. Gönül belediyeciliği demek, vatandaşlarımıza kurum kimliği ile yaklaşan bir merci olmaktan öte onlara adeta yakın akraba olmaktır. Herkesin dar zamanlarda gidecek bir adresi, çalacak bir kapısı olduğuna güvenmesidir. Kimseye kendini bir köşede unutulmuş hissettirmemektir. Gönül belediyeciliği, gönülleri kazanmak, gönülleri yapmak, gönülleri hoş tutmak demektir. Battalgazi Belediyesi olarak bunu fazlasıyla başardığımızı düşünüyorum. Engelsiz Yaşam Merkezimiz Malatya halkının mutluluğunu artıracak hizmetler sunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Bu tür merkezlerin sayısı arttırılmalı”

Battalgazi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinin Malatya için önemli bir merkez olduğunu aktaran Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi Belediyemizin Engelsiz Yaşam Merkezi, rehabilitasyon ve eğitim anlamında faaliyet gösteriyor. Burası Malatya için çok önemli bir merkez. Bu tür merkezlerin de yayılması lazım. Çok güzel bir tesis. Bölgede önemli bir misyonda üstleniyor. Ömür boyu eğitim faaliyetlerini engelliler adına nasıl sürdürebilir, nasıl faydalı tesisler kurabiliriz bunun düşüncesi içerisindeyiz. Engellilerimizin burada hem rehabilitasyon hizmeti alması hem de eğitim hizmeti alması çok önemli. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Bu iş çok zahmetli bir iş. Emek gerektiren bir iş. Çalışan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ama bu faaliyetler olmadan toplumsal barışı sağlamamız ve insanımızı rahat ettirmemiz mümkün değil. Bu sosyal çalışmalar hem belediyecilik açısından hem de diğer kamu kurumları açısından çok önemli. Bu konu sadece belediyeleri de ilgilendirmiyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ilgilendiriyor” diye konuştu.