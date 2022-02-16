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Türkiye’nin en kalabalık 5 ili: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ili 15 milyon 840 bin 900 kişi ile İstanbul olurken, nüfusu en az olan il ise 83 bin 645 ile Tunceli oldu.

Genel 16.02.2022, 13:20
Türkiye’nin en kalabalık 5 ili: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ili 15 milyon 840 bin 900 kişi ile İstanbul olurken, nüfusu en az olan il ise 83 bin 645 ile Tunceli oldu.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu

Türkiye’de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,8’e düştü.

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u 5 milyon 747 bin 325 ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 ile Antalya izledi. Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1’e yükseldi

Türkiye’de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde ortanca yaşın erkeklerde 32,1’den 32,4’e, kadınlarda ise 33,4’ten 33,8’e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında Sinop’un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Türkiye’de kilometrekareye 110 kişi düşerken, İstanbul’da 3 bin 49 kişi düştü

Kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul’dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

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