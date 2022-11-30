Türkiye’nin ’en havalı’ ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl geleneksel olarak Bluesky Awards tarafından düzenlenen en havalı, en prestijli havacılık ödülleri sahiplerini buldu.

Bluesky Awards tarafından yapılan organizasyonda Havacılık başarı ödülleri ve havacılık proje ödülleri olmak üzer 2 farklı alanda toplam 43 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Havacılık endüstrisinde başarıyı, mükemmelliği belirleyip ödüllendirerek, havacılık endüstrisinin ürün ve hizmet sunumlarının standartlarını sürekli olarak yükseltmeleri için ilham vermek, teşvik etmek, desteklemek ve onura etmek için düzenlenen Bluesky Awards Havacılık Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon alanında hizmet veren Pasha Balloons, Voyager Balloons ve Meha Havacılık 2021 yılında Bluesky Awards tarafından 4 alanda ödül almıştı. Voyager Balloons, Pasha Balloons ve Meha Havacılık, Bluesky Awards 2022 yılında toplam 5 ödül aldı. Voyager Balloons Yılın Balon Organizasyonu Ödülü 2022, Pasha Balloons Yılın Havacılık Üreticisi Ödülü 2022 Yılın Havacılık Ar-Ge Projesi Ödülü 2022 Havacılıkta İlkler Ve Başarılar Ödülü 2022 Pasha Balloon’a verilirken Meha Havacılık’da Havacılık Festivali Organizasyonu Yılın Ödülü 2022’ye layık görüldü.

Pasha Balloons ve Meha Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, "Kurulduğumuz günden bu yana çok kısa bir zamanda verdiğimiz hizmet ile ilklerde yer alarak ekibimle beraber kocaman bir Aile olarak önemli başarılar elde ettik. Pasha Balloons, Voyager Balloons ve Meha Havacılık olarak toplam 5 ayrı Ödül aldık. Bu ödülleri almamızda fedakârca çalışan tüm ekibimize teşekkür ederim. Bu başarılarımızın jüri tarafından ödüle layık görülmesi de doğru yolda olduğumuzu ispatladı. Sektörümüze kaliteli hizmet sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.