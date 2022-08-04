Türkiye’nin en havalı festivali başladı

Nevşehir dünyanın en havalı festivaline ev sahipliği yapıyor. Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl 3. düzenlenen Uluslararası Kapadokya Balon festivali “Balonfest” renkli görüntülerle başladı.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’nda Gürcistan Halk Dansları Topluluğu, Ürgüp Halk Oyunları ekibi ve Gürcistan Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle festivale katılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşüne çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra Ürgüplü vatandaşlar da eşlik etti.

Bugün başlayan ve 4 gün sürecek 3. Kapadokya Balon Festivali öncesinde açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Kapadokya Balon Festivali’nin 3.’sü büyük bir katılım ve kortej yürüyüşü ile başladı. Değerli misafirlerimiz ile birlikte yürüdük. Ürgüp’e, bölgemize hayırlar getirsin diyorum” dedi.

Festivali "Türkiye’nin en havalı festivali" diye adlandıran Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk “Bölgemize gelen insanların en yoğun aktivite ile karşılaşacağı festivalin üçüncüsünü düzenliyoruz. Yaklaşık 24 balon firmamızın bize destek ve iştirak edeceği güzel bir 4 gün, akşamları konserlerle ’night club show’larıyla, sabahları balon uçuşlarıyla bölgede yoğun bir hareketlilik ve katılım olsun istiyoruz. Bizim temel amacımız bu. Bölgeye ekonomik kültürel sosyal anlamda birçok yeniliğin ve katkısının olmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Aktürk, ayrıca festival nedeniyle bölgede konaklamalarda yer olmadığını ve uçak biletlerinin günler öncesinden tükendiğini de sözlerine ekledi.

Festivalin ilk gününde model uçak gösterilerinin yanı sıra ışık, ses ve ataş gösterilerinden sonra Türkiye’nin en iyi sahne şovmenlerinden Doğukan Alsay interaktif show ve Ece Seçkin konseriyle devam edecek. Festivalin ikinci günü de sabah gün doğumunda balon gösterileri ile festivale katılanlar unutulmaz anlar yaşatacak.