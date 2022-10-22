Türkiye’nin en güzel uygulama oteli olmaya aday

Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve protokolle Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilen Süleymaniye Uygulama Oteli Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Süleymaniye mahallesinin tarihi dokusu korunarak inşa edilen, 21 standart ve 4 süit odadan oluşan Süleymaniye Uygulama Oteli, kentin turizmine önemli bir konaklama tesisi olarak katkı sunacak.

Otel mutfağında sabah kahvaltısı, yöresel ve ulusal lezzetler de halkın beğenisine sunulacak. Otel Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde otelcilik ve turizm eğitimi gören öğrencilerin usta öğreticiler eşliğinde pratik eğitimlerini geliştirmesine de olanak sağlayacak.

Tüm iç mefruşat işçiliğini de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı Süleymaniye Uygulama Otelimim Gümüşhane turizmine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

“Gümüşhane turizmine katkı sağlayacak”

Süleymaniye Uygulama Oteli’nin tabiatın içinde nadide bir noktada yer aldığını söyleyen Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, “Süleymaniye Mahallemizde bulunan Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelini 24 Ekim 2022 tarihinde hizmete açacağız. Doğasıyla, tabiatıyla, Gümüşhane’nin nadide bir noktasında bulunan Süleymaniye Uygulama Otelinde okulumuzun öğrencileri otelcilik ve gıda hazırlanmasında usta öğreticiler vasıtası ile eğitim görecekler. Çocuklarımız burada çalıştıklarında aynı zamanda günlük ortalama 90 TL’lik bir ücret alacaklar bu da kendi bütçelerine aile bütçelerine ciddi bir destek sağlayacak. Burada bizim amacımız öğrencilerimizin yaz stajlarında özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine değil de kendi şehrinde bulunan bir uygulama otelinde eğitim almalarını sağlamak. Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek’in büyük destekleriyle 2021 Eylül ayında Milli Eğitime tahsis edilen bu binada 21 tane normal 4 tane suit oda olmak üzere toplam 25 tane odamız mevcut. Burada konaklama hizmetleri verilecek. Aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu tabiat harikası cennet mekanda gelen misafirlerin konaklayacağı herhangi bir yer yoktu. Bunu da uygulama otelimizle inşallah çözeceğiz.” dedi.

“Yabancı misafirlerimiz Gümüşhane’nin doğasına hayran kalacaklar”

Uygulama otelinin Gümüşhane turizmine de önemli katkı sağlayacağının altını çizen Sünnetçi, “Otelimizin iç tefrişatını yaparken Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin atölyelerinden faydalandık. Elektrik işlerine elektrik bölümü, mobilya işlerini mobilya bölümü öğrencilerimiz yaptı. 5 yıldızlı otel konforunda olan Selçuklu mimarisi, Anadolu mimarisi ile donattığımız bu tefrişatın bütün işçiliğini bizim meslek lisesi öğrencilerimiz yaptı. Sabah kahvaltılarında öğrencilerimizin hazırladığı serpme kahvaltılarla hizmet vereceğiz. Öğle ve akşam yemeklerinde yöresel Gümüşhane yemeklerini servis edip tanıtacağız. Dünya mutfağıyla aynı anda yöresel yemeklerimiz de olacak. Bu otelimiz Gümüşhane turizmine de katkı sağlayacak. Burası sit alanı içerisinde bulunan bir uygulama oteli ve en ufak mimarisine dokunmadan mevcut yapı korunarak ve doğaya uygun olarak inşa edilen uygulama otelimizi Süleymaniye Mahallesi mimarisine göre hazırladık. Nisan ayından Haziran ayına kadar Gümüşhane’nin en nadide çiçekleri burada hayat buluyor. Sonbaharda da yine ağaçların yapraklarını dökümünü izleyebileceğiniz Gümüşhane’nin bütün doğasını burada yaşayabileceğiniz bir alan. Burada özellikle gelen yabancı misafirlerimize paket programlar da hazırlayarak rehberler eşliğinde yürüyüş etkinliği sağlayacağız. Yabancı misafirlerimiz Gümüşhane’nin doğasına hayran kalacaklar” diye konuştu.