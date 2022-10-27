Türkiye’nin en büyük fikir maratonu “İdeathon” Yedikule’de başlıyor

Fatih Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği ve bu yıl geniş katılımla Türkiye’nin en büyük fikir, proje yarışması olan İdeathon Fikir Maratonu 28-29 Ekim 2022 tarihinde Yedikule Hisarı’nda düzenleniyor.

Bir fikir geliştirme ve proje kampı olan İdeathon’da hem eğitim hem de yarışma içeriyor. Takım olarak çalışmanın esas olduğu yarışmada aynı zamanda gençlere öğrenme, işbirliği, yenilik ve değişim için fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin en büyük fikir maratonu olan İdeathon’a bu yıl 85 takım ve 250 genç yarışmacı olarak katılıyor. Çevre, atıklar ve iklim, inovasyon, bilim, sosyal inovasyon, sokak hayvanları, mimari ve tasarım, kültürel miras, kültür ve sanat, sağlık ve spor, eğtiim, iletişim, istihdam, girişimcilik, sanayi altyapı, turizm, sosyal uyum, ulaşım, afet, güvenlik ve tarih alanlarında gençler fikir üretecek proje geliştirecek. Dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü takımlara ise toplam 60 bin TL ödül verilecek.

Gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bu yıl Türkiye’nin en büyük fikir maratonunu, İstanbul’un en değerli tarihi ve sembol yapılarından biri olan Yedikule’de gerçekleştireceğiz. Gençlerimizden büyük ilgi ve başvuru var. Bu oldukça sevindirici. İnşallah dereceye giren fikir ve projeleri de Fatih’imizde uygulamaya çalışacağız. Gençlerimize, fikirlerine her zaman büyük önem verdik. Büyük İdeathon da bunun en önemli göstergelerinden biridir” diyerek 36 saat sürecek maratona katılan gençlere başarılar diledi.