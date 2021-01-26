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Türkiye’nin en az yağış alan kenti Çorum’da yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi

Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili Çorum’da kar yağışı ve yağmura rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Genel 26.01.2021, 08:55
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Türkiye’nin en az yağış alan kenti Çorum’da yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi

Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili Çorum’da kar yağışı ve yağmura rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde geçen sene yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında Çorum geliyor. Son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsimini geçiren ülkede Ekim, Kasım ve Aralık aylarından beklenilen yağışlar bir türlü gerçekleşmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında ülke genelinde tüm bölgelerde yağışlar azaldı. Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Çorum, geçen yılın son 3 ayında ise sadece 32 milimetre yağış aldı.

Yağışlar ’can suyu’ olmadı su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Geçen hafta belirli periyotlarla etkili olan kar ve yağmur yağışı ülke genelindeki barajlardaki doluluk oranlarına kısmen etki etse de bu Çorum’da içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlara yansımadı.

Şehrin içme suyu Yenihayat ile Hatap barajlarından karşılanırken kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranlarında azalma devam ediyor. Toplamda 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulunan Hatap Barajı’nda su seviyesi 1 milyon 749 bin metreküpe gerilerken doluluk oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. 25 milyon 363 bin metreküp rezervi bulunan Hatap Barajı’nda 3 milyon 24 bin metreküp su bulunurken doluluk oranı ise yüzde 12 olarak ölçüldü. Çomar Barajında ise 3 milyon 420 bin metreküp su bulunuyor.

Su yatırımları ve kaynak arayışları devam ediyor

İçme suyunda tehlike çanları çalarken Çorum Belediyesi, gerek kuyulardaki, gerek içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda suların en etkin en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan köyünde 6 kuyu daha açarak kuyu sayısını 15’e yükselten belediye, geçen günlerde Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu Yenihayat barajı isale hattı ile buluşturarak devreye aldı. Koçhisar İsale Hattı projesi başta olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanan belediye bir taraftan da yeni su kaynakları araştırmaya devam ediyor.

Su kullanımında tasarruf çağrısı

Beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkan susuzluk riskine karşı tasarrufta bulunulması çağrıları yapılıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında pek çok kişi evlerinden çalışırken, kısıtlamaların bulunduğu saatlerde de özellikle su kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, gereksiz yere kullanılan her damla suya dikkat edilmesi noktasında uyarıyor.
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