Türkiye’nin doğal maden suyunda magnezyumlu ve zengin mineralli kaynakları dikkat çekiyor

Türkiye’nin doğal maden suyu markası Kızılay’ın zengin magnezyumlu ve zengin mineralli kaynakları dikkat çekiyor.

Gelirinin tamamı Türk Kızılay eliyle insani yardım için kullanılan Kızılay maden sularının Afyonkarahisar kaynağı 3480mg/l oranında zengin mineraller, Erzincan kaynağı da 317 mg/l oranında zengin magnezyum içeriği ile maden suyu dünyasında ayrışıyor. Türkiye’nin iki kaynağa sahip tek maden suyu markası da olan Kızılay maden sularını, içerdiği mineraller de sağlık açısından öne çıkartıyor.

Uzmanlar, yüksek miktarda magnezyumun kas ve kalp sağlığını desteklediğini ve günlük magnezyum alımının önemli olduğunu belirtti.

Magnezyum eksikliğinde öncelikle kas ve sinir sistemi etkileniyor. Kaslarda zayıflık, kramplar, kabızlık, uyku sorunları, kan basıncında yükselmeler, hafıza zayıflıkları, denge kaybı, anoreksi, halsizlik, iştahsızlık ve uzun vadede kilo kaybı görülüyor. Magnezyum eksikliğinin; depresyon, kronik yorgunluk sendromu, obezite, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm, uyku problemleri ve cinsel sağlık sorunları gibi yaşam kalitesini düşüren ve insan psikolojisine olumsuz etkileri olan birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor.

Mineral zengini maden suları mide sağlığına iyi geliyor

Araştırmalar, farklı bölgelerden elde edilen maden sularının farklı mineral içeriklere sahip olduğunu gösteriyor. Mineraller mide sağlığı ve sindirime iyi geliyor. Sodyum ve bikarbonattan zengin olan bu maden suları, alkali olması nedeni ile mide asidini dengeleyerek sindirime yardımcı olduğu biliniyor. Bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önlüyor. Ayrıca, kemik sağlığı, kan basıncı kontrolü, plazma lipid seviyelerinde olumlu etki gösteriyor. Doğal minarelli maden suları, şeker hastalığında şeker metabolizmasını düzenleyici görevler de üstleniyor.