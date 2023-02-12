Türkiye’nin Ceyhan terminalinde petrol sevkiyatı yeniden başladı

Türkiye’nin Ceyhan terminalinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından durdurulan petrol sevkiyatı, hasarların giderilmesinin ardından yeniden başladı.

British Petroleum (BP) Azerbaycan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hasar gören Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı’ndaki çalışmaların tamamlanarak, Azerbaycan petrolünün Türkiye’deki Ceyhan terminalinden yeniden yüklenmesine başlandığıno bildirdi. BTC Boru Hattı’nın Türkiye’deki bölümünü işleten Botaş International Limited (BİL) şirketi tarafından hasar gören kısımda gerekli onarımların yapılmasının ardından petrolün Ceyhan’dan dünya pazarlarına gönderilmek üzere tankerlere yüklenilmesine yeniden başlanıldığı kaydedildi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde üst geçitlerden birinin hasar görmesi ve petrol sızıntısı bulunması nedeniyle BTC’nin Türkiye bölümü ve Ceyhan terminalinin işletmecisi BİL, Ceyhan’daki petrol sevkiyatını durdurmuştu.