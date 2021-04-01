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Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı

Bulunduğu konum ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle ’Türkiye’nin Çatısı’ olarak adlandırılan Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı.

Genel 01.04.2021, 09:28
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Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı

Bulunduğu konum ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle ’Türkiye’nin Çatısı’ olarak adlandırılan Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Ağrı Dağı beyaza bürünürken, dağ adeta gelinliğini tekrar giydi. Güzel görüntülerin üzerinden bir hafta geçmeden karlar erimeye başladı. Sahip olduğu iklim şartları nedeniyle "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’dan görülebilen Ağrı Dağı’nda karların eridiği görüldü.
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