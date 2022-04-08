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- Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin’den ve Almanya’nın çeşitli bölgelerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.
Genel 08.04.2022, 00:22
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin’den ve Almanya’nın çeşitli bölgelerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.