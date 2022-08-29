Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: "TMV okullarını Azerbaycan’la Türkiye arasında yeni bir kardeşlik köprüsü için atılmış temel olarak görüyoruz"

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de eğitim öğretim yılına başlamaya hazırlanan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "TMV okullarını Azerbaycan’la Türkiye arasında yeni bir kardeşlik köprüsü için atılmış temel olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) bünyesinde kurulan Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları, 2022-2023 eğitim öğretim yılında başkent Bakü’de faaliyete başlayacak. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, eğitim öğretim yılına başlamaya hazırlanan Bakü’deki TMV Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bağcı okuldaki sınıfları, öğretmenler odasını, spor salonunu ve okul yemekhanesini gezerek TMV Azerbaycan Ülke Direktörü İbrahim Balı’dan bilgi aldı. Daha sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın takibiyle Türkiye Maarif Vakfı’nın Azerbaycan’daki kuruluşunu gerçekleştirildiğini belirtti. Okulun, 25 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tüm resmi işlemleri tamamlayarak, eğitim öğretim lisansı aldığına vurgu yapan Bağcı, “İnşallah okulumuzun Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gelişmesine, ilerlemesine, derinleşmesine, Şuşa beyannamesi hükümleri çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir köprü olmasına vesile olmasının diliyoruz ve öyle de olacağına inanıyoruz” dedi.

"Azerbaycan’daki FETÖ’cü okullar devletleştirilmiştir"

TMV’nin 70 ülkede 400’e yakın okul ve 50 bin öğrencisiyle faaliyette bulunduğunu belirten Bağcı, “Fetullahçı terör örgütüne bağlı okullar ve üniversite Azerbaycan’da devletleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yakın takibiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği söz çerçevesinde Azerbaycan’daki FETÖ’cü okullar devletleştirilmiştir ve Eğitim Bakanlığı bünyesine geçmiştir. Aynı şekilde de üniversiteler. Türkiye Maarif Vakfı’nın önceliklerini az önce söyledim, FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ve Türkiye’ye karşı hain girişimin, hareketin, Türkiye karşı lobilerle birlikte çalışmanın bir ortamı halinde devam ettikleri için öncelikle Maarif Vakfı eğitim öğretim faaliyetlerini Balkanlar’da, Avrupa’da, Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da, Güneydoğu Asya’da gerçekleştirmiştir ve bugün de artık Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 255 diplomatik misyonuyla dünyanın en büyük beşinci diplomatik misyonuna sahip dışişleri bakanlığımız insani ve kültürel diplomasiyle ve diğer diplomasi araçlarıyla da büyükelçiliklerin yakın takibinde diplomasi unsurlarını da yumuşak güç olarak devrede tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Türkiye’den konuklar da gelecek

Türk okullarını Türkiye’nin eğitim öğretim alanındaki tecrübesini kardeş dost ülkelerle paylaşma ve karşılıklı etkileşim aracı olarak gördüklerini söyleyen Bağcı, “En önemlisi biz okulları, okullarımızı Türkiye Maarif Vakfı okullarını ülkelerle ülkemiz arasında yani Azerbaycan’la Türkiye arasında yeni bir kardeşlik köprüsü için atılmış temel olarak görüyoruz. Bu çerçevede bugün burada sizlerin huzurunda ziyaret ettiğimiz ve bu eğitim öğretim yılında, yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bakü’de faaliyet gösterecek anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuz olarak bu kampüste, bu saklı bahçede, bu yeşil alanda çocuklarımızla, öğretmenlerimizle inşallah son derece güzel verimli ve ülkenin en prestijli okuluna dönüşeceğine inanıyoruz. Tıpkı Türkiye Diyanet Vakfı okullarımız gibi, Türkiye Bakü Türk eğitim kurumları gibi Türkiye Maarif Vakfımız da Azerbaycan’ın en çok tercih edilen, en prestij, herkesin kayıt olmak için çalıştığı bir okula dönüşeceğine inanıyoruz. Bu yönüyle de gurur duyuyoruz. Biz Azerbaycan’ın insan kaynağına yapılmış bir yatırımı, emeği, alın terini Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yapılmış olarak görüyoruz ve okulumuz da, herkes emin olsun ki yakın bir gelecekte Bakü’nün en gözde okullarından birisine dönüştürülecektir. Hem teknolojisiyle, hem model araç, gereçleri ile, hem de iyi yetişmiş kadrosuyla okulumuz Azerbaycan’a, Azerbaycan halkına hizmet etmek üzere açılmıştır hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

TMV Uluslararası Maarif Okulları’nın Bakü’de törenle eğitim öğretime başlaması vesilesiyle açılış töreni yapılacağını ve okula kayıtların başladığını ifade eden Bağcı, açılış törenine, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev’in ve Türkiye’den konukların da katılacağını belirtti.

TMV Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları

Bakü’de 9 bin metrekare alanda, 2 güvenlik, bir idari ve 4 eğitim binasından oluşan Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları’nda 350’e yakın öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor. Öğrencilerin kayıt işlemlerinin başlatıldığı okulda akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, spor salonu, konferans salonu ve kantin bulunuyor.