Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin önü çiçeklerle donatıldı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybedenler için Azerbaycan’daki Bakü Büyükelçiliği’nin önü çiçeklerle donatıldı.

Azerbaycan halkı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı. Azerbaycanlılar ve sivil toplum örgütleri 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne gelerek karanfiller bırakarak dua etti. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Bakü Büyükelçiliği’nde taziye defteri imzaya açıldı. Büyükelçiliği ziyaret eden Azerbaycanlı devlet yetkilileri açılan taziye defterine başsağlığı dileklerini yazdı.