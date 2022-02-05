Türkiye’den yola çıkan “İyilik Treni”nin 9 Şubat’ta Afganistan’a ulaşması bekleniyor

Türkiye’den yola çıkan ve yaklaşık 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan “İyilik Treni”nin 9 Şubat’ta Afganistan’a ulaşması beklenirken, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık başkent Kabil’e geldi.

AFAD’ın koordinasyonunda, Kızılay ve 11 farklı sivil toplum kuruluşunun desteği ile Türkiye’den yolan çıkan “İyilik Treni”nin Afganistan’a ulaşmasına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan ve 47 vagondan oluşan trenin, 9 Şubat’ta Herat’a ulaşması bekleniyor. Treni karşılamak üzere Afganistan’a gelen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık düzenlediği basın toplantısında, “Kısa bir süre önce, Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ve sivil toplum kuruluşlarının yardımları ile organize edilen bir İyilik Treni’ni yolcu etmiştik. Trenin önümüzdeki hafta Herat’ta olması bekleniyor. Bu anlamda organizasyonların yerinde incelenmesi, burada bu süreci yöneten sayın büyükelçimizin ihtiyaçlarının ve organizasyonel anlamda destekleme noktasında bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Kınık, “Bugün hem Afganistan içerisinde yaşayan ihtiyaç sahipleri hem de ekonomik sebeplerle Afganistan’dan göç edip başka yerlerde hayat kurmaya çalışan insanların ihtiyaçları noktasında Türk Kızılayı ve Türkiye olarak yardım elimizi uzatmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.