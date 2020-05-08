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Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (COVİD-19) MÜCADELE EDEN UKRAYNA'YA TIBBI MALZEMELERİN BULUNDUĞU YARDIM PAKETLERİ GÖNDERDİ.

Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (COVİD-19) MÜCADELE EDEN UKRAYNA'YA TIBBI MALZEMELERİN BULUNDUĞU YARDIM PAKETLERİ GÖNDERDİ.

08 Mayıs 2020 Cuma 13:58
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Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden Ukrayna’ya tıbbı malzemelerin bulunduğu yardım paketleri gönderdi.

Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden ülkelere tıbbı yardımlarına devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele eden Ukrayna’ya Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım paketi gönderildi. Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak başkent Kiev’de bulunan Boryspil Havaalimanı’na indi. Uçağı havaalanında Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve yardımların gönderileceği Kiev Çocuk Hastanesi Başhekimi İrina Sadovyak karşıladı. "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" notuyla gönderilen yardımda 150 bin maske, 500 tulum, yüz ve göz koruyucuları ile dezenfektan bulunduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililer yardım için Türkiye’ye teşekkür ederken iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine ve stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.

"Bu zor dönemde Türkiye tüm dostlarının yanında"

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden açıklama yapan Büyükelçi Güldere, "Covid-19’la mücadele kapsamında Türkiye’den Ukraynalı dostlarımıza tıbbi malzeme yardımı bugün Borispol Havalimanı’na ulaştı. Uçağımızı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar ile birlikte karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Ukrayna’ya gönderilen tıbbi yardımımız 150 bin maske ve 500 tulum başta olmak üzere yüz ve göz koruyucularıyla dezenfektan da içeriyor" dedi. Güldere, "Bu zor dönemde Türkiye tüm dostlarının yanındadır. Stratejik ortağımız Ukrayna ile dostluğumuzun en yeni halkası olan bu yardımımız, Ukraynalı sağlık personeline pandemiyle mücadelede güç katacak, sağlıklı günleri yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

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