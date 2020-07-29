Türkiye’den Tacikistan Sağlık Bakanlığına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye’de özel olarak imal edilen 2 adet aracı Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına temin etti.

Araçlardan bir tanesi Duşanbe şehri içindeki cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Duşanbe Belediyesi altında faaliyet gösteren Duşanbe Şehri Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer araç ise, Duşanbe şehri dışındaki bölgelere yapılacak cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edildi.

Cenaze nakil işlemleri için özel olarak imal edilmiş olan ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan cenaze nakil araçlarının Tacikistan’da yaygınlaştırılması için hayata geçirilen proje ile belediye ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hizmetin kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Türkiye’de imal edilen ve aynı anda 4 adet cenaze nakledebilen araçlar, soğutuculu bölümleri sayesinde uzak mesafelere nakli mümkün kılıyor. Çift kabinli olarak imal edilen araçlar, aynı zamanda vefat eden kişinin birinci derece yakınlarının da aynı araçta yolculuk edebilmesine olanak sağlıyor. Tacikistan’da nakil işlemlerinde ambulansların kullanılmasından dolayı sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen teslim törenine Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda, TİKA yetkileri ve Duşanbe Belediyesini temsilen Duşanbe Şehri Sağlık Müdürü Hushvaht Sharifzo katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Abdullozoda, gerçekleştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sharifzo ise, desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.