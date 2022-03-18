banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye’den Lübnan’a 524 ton insani yardım gönderildi

Lübnan’daki yoksulluk ve insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk insani yardım malzemelerinin, 15 tırdan oluşan ilk seferi, gemiyle Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’ndan yola çıktı.

Genel 18.03.2022, 18:14
Türkiye’den Lübnan’a 524 ton insani yardım gönderildi

Lübnan’daki yoksulluk ve insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk insani yardım malzemelerinin, 15 tırdan oluşan ilk seferi, gemiyle Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’ndan yola çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in katıldığı törenle gönderilen insani yardımların içeriğinde bebek sütü ve gıda malzemeleri bulunuyor. Önümüzdeki hafta da 18 insani yardım tırı aynı şekilde gemiyle Lübnan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Yine AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Ramazan ayından önce gıda ve undan oluşan yaklaşık 1000 ton insani yardım malzemesi İyilik Gemisi ile Lübnan’daki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, yardımlarımız AFAD tarafından Lübnan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bugün buradan bir gemi göndereceğiz. İçinde bazı ihtiyaç maddeleri var. 524 ton 0-2 yaş arası yavruların beslenmeleri için süt ve diğer ihtiyaç malzemeleri var. Yoksulluğa düşmüş insanlar için temel gıda maddeleri var. Bugün bu geminin yükü aynı zamanda Anadolu insanının sevgisi olacak, muhabbeti olacak ve duası olacak. Bu gemi bu Anadolu topraklarından çokta uzak olmayan bir noktaya muhabbetimizi götürecek. Çok da uzak bir nokta değil dedik. Hani biz deriz ya Türkiye’nin gölgesi sınırlarımızın çok ötesine düşer deriz. Gönül coğrafyasından bahsederiz. Aslında bu gemi gönül coğrafyamızın hemen yanı başındaki, her ne kadar gemiyle gönderiyor olsak da biraz başımızı kaldırsak sanki görebileceğimiz yakın bir yer olan Lübnan’a ve Lübnan’daki kardeşlerimize gidecek” dedi.

Tarihin her döneminde Türk milletinin dara düşmüşlere el uzattığını belirten Çataklı, “Bunu yaparken bazılarının yaptığı gibi mazlumların saçının rengine bakmadık. Atalarımızda bakmamıştır. Gözleri mavi mi diye de bakmadık. Ten rengi farklı diye otobüslerden ve trenlerden kimseyi indirmedik. Sınırlarda yavrulara çelme takmadık. Mymbar’dan Haiti’ye, Filistin’den Ukrayna’ya, Suriye’den Bosna’ya kadar dinine, diline, rengine, ırkına, mezhebine bakmaksızın nerede bir mazlum varsa yetişmeye çalıştık. Biz yetişmeye çalıştık. Milletimiz yetişmeye çalıştı. Hamd olsun ki yaradan da bize fazla fazla verdi. İnşallah bundan sonra da verecek” diye konuştu.

Yardımların yıl boyunca süreceğini belirten Çataklı şunları söyledi: “Biliyorsunuz Lübnan’da son dönemdeki Suriye’deki olaylar, kendi içinde yaşadıkları sorunlar, en son limanda meydana gelen patlama, pandemi derken çok ciddi insanlık krizi yaşandı. Bu çerçevede zaten 2008’den buyana sağlık merkezi kurmuştuk, yine liman patlamasında da oraya yetişmeye çalışmıştık. Son dönemdeki yaşanan bu insanı krizde de özellikle küçük yaşta bebeklerin ihtiyaçlarını karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile insanı yardım faaliyetini başlattık. Bu gün de ilk gemimizi seferine çıkartacağız. İkinci partiyi de göndereceğiz. Bununla da bitmeyecek, STK’larımızın geniş çaplı çalışmaları olacak. Bizim faaliyetlerimiz de yıl boyu devam edecek. İnşallah orada mazlumlara, muhtaçlara çare olacağız. Onları unutmadığımızı göstermiş olacağız.”

Konuşmalardan sonra yardım gemisi dualarla yola çıktı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19