Türkiye’den Kırgızistan’ın Covid-19 ile mücadelesine destek

Türkiye, Kırgızistan’ın Covid-19 salgınına karşı verdiği mücadelesine destek olmak amacı ile tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Türkiye, korona virüs salgınında birçok ülkeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği basın hizmetinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay ve Türkiye’nin Samsun Büyükşehir Belediyesinin işbirliği kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek Belediyesi’ne ve Kırgız Kızılay Derneği’ne tıbbi malzeme yardımı gönderildiği bildirildi. Tıbbi yardım çerçevesinde Kırgız Kızılay Derneği’ne Türk Kızılay’ı tarafından 50 bin adet FFP2 KN 95 maske, Samsun Belediyesi tarafından ise 180 bin adet maskenin Bişkek Belediyesi’ne teslim edildi.

Teslim törenine TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Asel Çınıbayeva ve Kırgızistan Kızılay Derneği Müdür Yardımcısı Sabira İbrayimova katıldığı ifade edilen açıklamada, Türk Kızılayı ve Samsun Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle sağlanan bu yardımın Kırgızistan’ın Covid-19 ile mücadelesini en iyi şekilde sürdürmesine katkı olmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Kırgızistan’da toplam vaka sayısı 73 bin 178’e, toplam can kaybı ise bin 275’e ulaştı.