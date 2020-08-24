Türkiye’den hayırseverler Sri Lanka’ya balıkçı teknesi
TÜRKİYE’DEN HAYIRSEVERLER, SRİ LANKA’NIN MUTUR BÖLGESİNDE YAŞAYAN 10 AİLEYE BALIKÇI TEKNESİ ULAŞTIRDI.
Türkiye’den hayırseverler Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde yaşayan 10 aileye balıkçı teknesi ulaştırdı.
Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için balıkçı teknesi ve gerekli ekipmanların dağıtımlarını Türk hayırseverler tarafından yapıldı. Zorlu şartlarda yaşayan Sri Lankalı Müslümanlara düzenli olarak ulaştırılan insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan projeler ile destek veriliyor. Ada ülkesi olan Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde balıkçılık ile geçimlerini sağlayan 10 aileye balıkçı teknesi ulaştırıldı. Dağıtımı yapılan teknelerle birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecek.
Türk yardımseverlerin balıkçı teknelerini yoksul ailelere ulaştıran Sadakataşı Derneğinin Genel Başkanı Kemal Özdal, “Dünyanın dört bir tarafında yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımların yanına insanlara mesleki eğitim vererek düzenli gelir sağlamaları amacıyla geçen yıl ‘Gelir Temini Projesi’ni hayata geçirdik. Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Bugün de Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde balıkçılık yapabilmeleri için 10 aileye tekne ve gerekli materyal dağıtımı gerçekleştirdik. Gelir Temini Projelerini birçok ülkede sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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