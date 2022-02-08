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Türkiye’den giden ‘İyilik Treni’ Afganistan’a ulaştı

Türkiye’den Afganistan’a yardım için giden “İyilik Treni” ile 750 tonluk yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Genel 08.02.2022, 13:01
Türkiye’den giden ‘İyilik Treni’ Afganistan’a ulaştı

Türkiye’den Afganistan’a yardım için giden “İyilik Treni” ile 750 tonluk yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Türkiye’den gönderilen 750 tonluk yardım malzemeleri taşıyan “İyilik Treni” Afganistan’a ulaştırıldı. Ülkenin batısındaki Herat kentinin sınır şehri olan Torghundi’ye varan trendeki ilk yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihat Erginay, düzenlenen törende bu yardımların dağıtımının Afgan Kızılayı ile birlikte gerçekleşeceğini ve sadece ailelere değil kurumlara da ulaşacağını aktardı. Büyükelçi Erginay, “Trenimiz yaklaşık 750 ton insani yardım maddesi taşımaktadır. Bu malzeme çeşitli kategorilerden oluşmaktadır. En başta gıda yardımı, un, kışlık giyim malzemesi, battaniye, çeşitli örtüler, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, çocuklara oyuncak gibi çeşitli malzemelerden oluşmakta ve bu malzemeleri sağlayan kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, STK’larımıza, Türk halkına, Türkiye’den bu yardımları sağlayan her ferde, her kişiye içten çok teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı. Büyükelçi, ayın sonunda ikinci trenin de yola çıkacağını ve aynı miktarda yardım yapılacağını söyledi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ına yardımların bir kısmı bağışlanacak

Büyükelçi Cihat Erginay, “Bu yardım neticesinde 750 tonla birlikte 30 bin aileye yardımda bulunmayı amaçlıyoruz ve bu yardımlar 30 bin aile ile Afganistan’ın her köşesinde, 34 vilayetinde dağıtılacak. Yani bu yardımımız ile 34 vilayete ulaşacağız. Afganistan’ın her köşesine, her rengine ulaşmış olacağız, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Erginay, uluslararası toplumlara da Afganistan’a yardım edilmesi çağrısında bulunarak, “Tüm uluslararası toplumu, insani yardımı sağlamak üzere çağrıda bulunuyoruz çünkü Afgan halkının bu aşamada ihtiyacı vardır ve Türkiye bu ihtiyaca cevapsız kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Tören’e katılan Herat Valisi Noor Ahmad Islam Jar, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Türkiye’nin dost milletine, Herat’ın yerel yönetiminin bir temsilcisi olarak, Türk Hayır Kurumları, Türk Kızılayı, AFAD ve diğer hayırsever insanlarına, milletimiz ve hükümetimize yardım eli uzatmış ve İyilik Treni’ni Ankara’dan Herat’ın Turghundi şehrine göndererek dostluklarını göstermiş, tüm bu değerli insanlara teşekkür ediyorum” dedi. Vali, “Afganistan ve Türkiye arasındaki dostluk kalıcı bir dostluktur ve güçlü bir ülke olarak Türk halkını ve güçlü bir devlet olarak Türk hükümetini, uluslararası alanda bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü yeni kazandığımız siyasi arenada Afgan halkıyla işbirliği yapmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Afgan vatandaşı Hamidullah, yardımların ardından “Türkiye’den ricamız yardımlarını sürdürmesi. Yaptıkları yardımlar için sağ olsunlar. Uluslararası ülkelere, ABD’ye sesleniyoruz. Bankalarda dondurulan paralarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz, durumu iyi olmayan 700’e yakın gümrük çalışanlarıyız, bizi de gözden düşürmemelerini rica ediyoruz” dedi. Diğer bir Afgan vatandaşı Baz Muhammad ise “Türkiye’den çok memnunuz. Dost ülkedir. Sağ olsun ve bize devamlı yardımda bulundukları için Allah razı olsun. Özellikle böyle bir durumda yardım eli uzattı. Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.

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