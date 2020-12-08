Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi ile elverişli demiryolu olan Demir İpekyolu-Orta Koridor, Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni Erzurum’a ulaştı.

Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul’dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni bugün öğle saatlerinde Erzurum’a geldi.

Yola çıkışından bu yana 2 bin 323 kilometre yol kat eden tren Sivas’tan sonra Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşacak. Yurt dışı parkuru ise sırayla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde son bulacaktır. Trenin toplam uzunluğu 754 metre, 42 konteynerde ise beyaz eşya ile yoluna devam edecek. Trenin içerisinde ülkemizde üretilen toplam bin 400 adet soğutucu taşıyan tren, yükünü Çin’e yaklaşık 12 günde ulaşması hedefleniyor.

İhracat treni Türkiye’den 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 22 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre, Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

İhracat treni önümüzdeki dönemde Marmaray’ın BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridorun tam kapasite ile işletilmesi için önemli bir adım olarak yerini alacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasında transit taşımacılığında merkez haline gelecektir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak. Erzurum garında TCDD yetkililerince karşılanan tren kısa süreli molanın ardından Kars’a hareket etti.