Türkiye’den Çin’e giden ihracat treni Azerbaycan’a uğurlandı

Türkiye’den Çin’e gitmek üzere 4 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan ilk blok ihracat treni, Gürcistan’ın Ahalkalaki kentine ulaşmasının ardından Azerbaycan’a uğurlandı.

Çin’e gitmek üzere 4 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan ilk blok ihracat treni, 8 Ekim’de sınır kenti Kars’a, ardından da gece saatlerinde de Gürcistan’ın Ahalkalaki kentine ulaşmıştı. Türkiye’den yola çıkan ve yaklaşık 8 bin 693 km yol, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak olan tren, Gürcistan’dan Azerbaycan’a uğurlandı.

İhracat treni Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin birlikte yaptığı Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanacak

Kars’tan Gürcistan’a gelerek, Ahalkalaki molasının ardından hareket eden ihracat treni Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattını kullanarak yoluna devam etti. Türkiye’den yola çıkan tren, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan’ı geçerek Çin’in Xi’an şehrine ulaşacak. Türkiye’de 2 bin 323 kilometre yol kat eden tren; Gürcistan’da 220, Azerbaycan’da 430, Hazar Denizi’nde 420, Kazakistan’da 3 bin 200, Çin’de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. Trenin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçerek 12 Aralık’ta Çin’e ulaşması planlanıyor.

“BTK, Çin’e ihracatı arttırmak için güzel bir fırsat”

Gürcistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türkiye ihracat treninin Gürcistan’dan geçmesinin tarihi bir olay olduğunu söyleyerek, “BTK halihazırda ikili bir modda faaliyet gösteriyor. Demiryolu daha fazla kargo taşıyabiliyor, bu sadece Gürcistan’ın transit fonksiyonunun daha da geliştirilmesi için değil, aynı zamanda Gürcistan ürünlerinin Çin pazarına ihracatının kolaylaştırılması için de önemli. Çin bizim bir numaralı ihracat ortağımız. Gürcistan şarabının çoğu Çin’e ihraç ediliyor. BTK’yı, Gürcistan’dan Çin’e ihracatı arttırmak için çok güzel bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.