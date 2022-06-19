Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede daha noterlik kurulmasına karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzaladığı kararla 89 yeni noterlik ihdas edilirken, 78 ilçede ilk defa noterlik kurulmuş oldu. Yeni adımla birlikte Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmayacak.

Adalet Bakanlığı her hizmette olduğu gibi vatandaşın noterlik hizmetlerine de yerinde, kolay ve hızlı ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye’de noter bulunmayan ilçe kalmadı. Kurulacak yeni noterliklerle vatandaş başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan, bulunduğu ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Toplam 89 noterlik kuruluyor

Bakanlık, bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla ayrıca Alanya’da 1, Beyoğlu’nda 4, Büyükçekmece’de 4 ve Kadıköy’de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterliği de kurdu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89’a ulaştı. Nüfusun, iş yoğunluğunun, ticaretin ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı. Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.

45 ildeki 78 ilçeye noterlik

Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli ilçelerine noterlik kurulacak.

Noterlik sayısı 2 bin 339’a ulaştı

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339’a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.