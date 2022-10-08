Türkiye’de ilk olan hakemsiz “Turna Balığı” yarışması başladı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından ilk defa mobil uygulamayla hakemsiz olarak düzenlenen ‘Turna Balığı’ yarışması başladı. Tutukları balıkların üzerine cetvel koyarak fotoğrafını çekip mobil uygulamaya yükleyen yarışmacılar, birincilik için kıyasıya yarıştı.

Terkos Gölünde İstanbul Amatör ve Sportif Balıkçılığı Derneği tarafından Türkiye’de ilk kez Hakem olmadan organize edilen ‘Turna balığı’ yarışması başladı. Türkiye’nin Farklı İllerinden gelen 22 grubun 3 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği yarışmanın birinci etabı gerçekleştirildi. Yarışma öncesinde vatandaşlara ölçüm cetveli verildi. Tuttukları balıkları cetvelin üzerine koyarak fotoğrafını çeken yarışmacılar, daha sonra dernek tarafından hazırlanan mobil uygulamaya yükledi. Aynı zamanda yarışma çerçevesinde avlanan balıklar, ölçüm yapıldıktan sonra tekrar suya bırakılarak balık ölümü engellendi. Üç gün sürecek yarışmada, yarışmacılar en büyük balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek. En büyük balığı yakalayan ise yarışmanın son günü belirlenecek.

“Bu yazılım sayesinde hakem kullanmıyoruz.”

Hayata geçirdikleri yazılım sayesinde hakem kullanmadıklarını dile getiren İstanbul Amatör ve Sportif Balıkçılığı Derneği Başkanı Erol Örkçü, “ İlk defa düzenlemiş olduğumuz Turna Balığı yakalama yarışması üç etaptan oluşmakta, bu sabah saat 07.00’den itibaren saat 12.00’ a kadar birinci etabını gerçekleştirdik. Bugün saat 14.00’dan sonra ikinci etabını gerçekleştireceğiz. Yarın sabahta üçüncü etabını gerçekleştirdikten sonra ödül töreni ile yarışmacılara ödüllerini takdim edeceğiz. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir yazılımımız var, bu yazılım sayesinde hakem kullanmıyoruz. Yarışmacılar hem hakem hem de yarışmacı oluyorlar. Mobil uygulamayla yakaladıkları balığı her takıma hazırladığımız barkodlu cetvelin üzerine yatırıp fotoğrafını çektikten sonra uygulamaya yüklüyorlar. Uygulamaya yüklenen Fotoğraflar ekibimiz tarafından 15 saniye gibi kısa bir zamanda değerlendirip sisteme giriyorlar. Balıklar yaklaşık 20 saniye gibi kısa bir sürede suya tekrardan bırakılıyor, böylece balık ölümleri olmuyor. Bu uygulama sayesinde hakemler sürekli yarışmacıların yanına gitmediği için yarışmacıların avlakları da bozulmuyor” şeklinde konuştu.

“Yarışmanın ilk balığını biz yakaladık 52 santimetre uzunluğundaydı”

Yarışmada ilk balığı yakaladıklarını ve 52 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten yarışmacı Murat Arkan, “Sabah 07.00’de suya girdik, saat 11.00’da sudan çıktık. Yarışmamız üç etap üzerine kurulu birinci etabını gerçekleştirdik. Sabah takım arkadaşım ile birlikte bir balık yakaladık hatta yarışmanın ilk balığını biz yakaladık, yarışmanın limitleri dahilindeydi. 52 santimetre uzunluğundaydı balığımız. Ölçümlerini yaptıktan sonra tekrar suya bıraktık balığımızı, daha sonra iki balık daha yakaladık ancak yarışmanın limiti altında kaldığı için tekrar suya bıraktık. Akşam saat 16.00’da tekrar suya gireceğiz. Toplam altı balık yakaladık ancak bazıları çok kısa olduğu için değerlendirmeye alınmadı. Güzel balıklar, var yarışma çok güzel heyecanlı geçiyor. Bu yazılım sayesinde hakem kullanmıyoruz” dedi.

“Çok balık göremedik”

Çok fazla bir balık göremediğini söyleyen başka bir yarışmacı Metehan Yaman ise, “Yarışma benim için pek iyi gitmiyor, çok balık göremedik, ama diğer takımlarda 4-5 tane yakalayan var diye duydum” ifadelerini kullandı.