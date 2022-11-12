Türkiye’de ilk kez yapılan deprem tatbikatında cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı

Türkiye genelinde ilk kez yapılan deprem tatbikatı kapsamında İstanbul’da cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. Öte yandan tatbikat esnasında Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapıldı. Saatin 18.57’i göstermesiyle cep telefonlarına bildirimler gelirken cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. Öte yandan tatbikat esnasında Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi. Camilerden yapılan uyarılarda vatandaşların "çök, kapan, tutun" tekniğini uygulaması söylendi.