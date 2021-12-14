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Türkiye’de her 10 kişiden 8’i girişimci olmayı planlıyor

QNET’in Akademetre ile ortak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’nin yeni girişimciler çıkarma potansiyeli çok yüksek. Z kuşağı önceki jenerasyonlara göre işini kurma konusunda daha istekli.

Genel 14.12.2021, 10:59
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i girişimci olmayı planlıyor

QNET’in Akademetre ile ortak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’nin yeni girişimciler çıkarma potansiyeli çok yüksek. Z kuşağı önceki jenerasyonlara göre işini kurma konusunda daha istekli.

Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren QNET ve Akademetre’nin iş birliğiyle 2021 yılında gerçekleşen araştırmayla Türkiye’de girişimcilik algısına ayna tutuldu.

“Doğrudan Satışa, Esnek Çalışma Modeline, Ek İşe Yönelik Yaklaşımlar ve Covid-19 Sürecinin Etki Değerlendirmesi” başlıklarında yapılan araştırmada girişimcilik algısı cinsiyet, yaş ve bölgesel kriterlere göre değişim gösteriyor.

“Gençler bağımsız olma fikrini seviyor”

Araştırmanın gençlerin ‘’kendi işini kurmak, risk almak, güçlü ve bağımsız olmak’’ gibi kavramları ‘’Girişimcilikle’’ bağdaştırdığını ortaya çıkardığını belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; ’Araştırmaya katılan kadınların 85,6‘sı ‘kendi işimi kurmayı isterim’ derken, erkeklerin ise 78,3’ü bu soruya olumlu yanıt veriyor. Yine aynı şekilde gençlerimizin özellikle de ‘Z’ jenerasyonu kendinden önceki kuşaklara göre girişimcilik konusunda daha hevesli. X jenerasyonundan, Y kuşağına geçerken girişimcilik konusundaki istek sadece yüzde 0,3’lük bir artış gösterirken; Y kuşağından, Z jenerasyonuna gelindiğinde bu istek yüzde 3,4’lük bir artış göstererek yüzde 85 seviyesine çıkıyor. Bu veriler, gençlerin ve kadınların bağımsız olma fikrini sevdiğini ve bu fikirler çerçevesinde harekete geçmekten korkmadıklarını gösteriyor’’ dedi.

Her beş kişiden biri doğrudan satışı girişimcilik olarak görüyor

Araştırmada her 5 kişiden 1’nin doğrudan satış faaliyetlerini girişimcilik olarak gördüğünü ifade eden Cem Geyik; “Bu bizim için çok önemli bir nokta. QNET olarak kendi işini yapmak, esnek çalışma koşullarıyla ek kazanç sağlamak isteyenlere girişimci olma fırsatı sunuyoruz. Araştırmada sorulara yanıt verenlerin yüzde 76,’sı girişimcilik faaliyetlerine ‘kazanç elde etmek’ amaçlı başlayabileceklerini söylerken sonraki en büyük sebeplerin ‘sevdiği işi yapmak’ olduğunu görüyoruz. ‘Kendi işinin patronu olmak‘ ve esnek çalışabilme’ gibi nedenler de araştırmada girişimci olmanın motivasyonunu arttıyor. İçinde bulunduğumuz doğrudan satış sektörü tüm bu kavramların üzerinden yükseliyor ve her yıl daha fazla insanı sektöre katarak girişimci olmaları yönünde yüreklendiriyor” dedi.

Pandemi doğrudan satışa yönelimi arttırdı

Pandemi koşullarının da doğrudan satış sektörünü büyüttüğünü ifade eden Geyik, salgın döneminde evden çalışma modeline geçilmesi, esnek çalışma sisteminin pek çok işe hakim olması ve ek kazanç isteğinin artması faktörlerinin bu büyümede etkili olduğu belirtti. Geyik, “Pandemi içinde bulunduğumuz doğrudan satış sektörüne yeni girişimciler kazandırdı. Yaptığımız araştırmada Z kuşağının girişimci yönü daha kuvvetli olsa da Y kuşağı da azımsanmayacak ölçüde bu dönemde sektöre ilgi gösterdi” dedi.

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