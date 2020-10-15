Türkiye’de bir ilk: “Tereyağında Burger”
TÜRKİYE’DE İLK DEFA “TEREYAĞINDA BURGER” YAPILDIĞINI BELİRTEN ETEVİM STEAKHOUSE İŞLETMECİSİ SERVET KESKİN, “TAMAMEN DOĞAL ÜRÜNLER KULLANARAK KATKISIZ BİR LEZZET ORTAYA ÇIKARDIK” DEDİ.
Türkiye’de ilk defa “Tereyağında Burger” yaptıklarını belirten Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, “Tamamen doğal ürünler kullanarak katkısız bir lezzet ortaya çıkardık” dedi.
Eskişehir’de uzun yıllardan beri restoran işletmeciliğini yapan Servet Keskin, Türkiye’de bir ilk defa “Terayağında Burger” yaparak farklı bir ürün ortaya çıkarttıklarını belirtti. Burgerin içeriğinde tamamen doğal ürünlerin kullanıldığını belirten Servet Keskin, Bursa’dan özel olarak getirilen tereyağının kullanıldığını söyledi. Burger hakkında detaylı açıklamalar yapan Keskin, “Biz yenilikçi bir firmayız. Yeni yerimizi daha 10 gündür açmamıza rağmen şu anda çok güzel bir taleple karşılaşıyoruz. Türkiye’de ilk olan ‘Tereyağında Burger’ yaptık. Bunu hamburger tarzında değil, daha doğal bir ürün olarak yaptık. Katkısız doğal ürünler kullanarak hazırlıyoruz. Kendi hayvanlarımızdan özel olarak seçtiğimiz lokum kıvamındaki etlerle tereyağında burgeri hazırlıyoruz. Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Müşterilerimiz tarafından çok beğenildi. Etlerimizi dinlendirme tekniği ile muhafaza ediyoruz. Böylelikle etler daha da yumuşuyor. Bursa’nın İskender tereyağı ve özel olarak hazırladığımız ekmekle birleştirip güzel sunum ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
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