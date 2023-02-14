Türkiye’de arama kurtarmaya katılan Kazakistanlı ekip ödüllendirilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan Kazakistan ekibinin ülkeye döndüklerinde ödüllendirileceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akmola bölgesine yaptığı ziyareti kapsamında Kokşetav şehrindeki Sivil Savunma Akademisinde subaylar ve öğrencilerle bir araya geldi. Tokayev burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremi hatırlatarak, “Talimatımla kardeş ülkeye Kazakistan arama kurtarma ekibi ve sağlık görevlileri gönderildi” dedi.

Türkiye’ye gönderilen ekipte Akmola bölgesinden 18 kişinin yer aldığına işaret eden Tokayev, “Arama kurtarma ekibimiz çok sayıda kişiye yardım etti. Fırsattan yararlanarak Türkiye’de gece gündüz çalışan tüm Kazakistanlılara teşekkür ediyorum. Anavatanlarına sağ salim döndükten sonra onlara ödüller takdim edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kazakistan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Türkiye’ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca depremzedeler için 1 milyon dolar ayırma talimatı vermişti.