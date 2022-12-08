Türkiye’de 629 bin 165 sahipli hayvana çip takıldı

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere zorunlu çip takma uygulaması çerçevesinde ülke genelinde 629 bin 165 hayvana mikroçip takıldığını söyleyen Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mesut Koçak, veteriner hekimler olarak yıl sonunda son bulacak kimliklendirme tarihinin uzatılmasını istediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe giren uygulamayla evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il ve ilçe, acil durumda ulaşılabilecek kişi gibi bilgiler kayıt altına alınıyor. Kimliklendirme işlemi 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Bu tarihe kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara para cezası uygulanacak. 1 Ocak 2023’ten sonra mikroçip taktırmak isteyen hayvan sahipleri para cezasını ödedikten sonra çip taktırabilecek. Veteriner hekimler ise şu ana kadar kimliklendirilen hayvan sayısının az olmasından dolayı uygulamanın geçerlilik tarihinin uzatılmasını istiyor.

“Türkiye’de 4 milyon kedi, 2 milyon köpek evcil hayvan olarak bakıldığı tahmin edilmektedir”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mesut Koçak, “Ev hayvanları kayıt sistemi PETVET ile can dostlarımızı kimliklendiriyoruz, kayıt altına alıyoruz. Her yaştaki sahipli kedi ve köpeklere çip takılmasına, PETVET sistemine kayıt edilmesi ve pasaport düzenlemesi için son tarih 31 Aralık 2022. 2023 yılından itibaren yalnızca yeni doğan hayvanlara ceza uygulaması olmadan çip uygulaması yapılacaktır. Çip uygulaması ile PETVET sistemine kayıt işlemleri veteriner hekim polikliniklerinde ve muayenehanelerinde, ayrıca Tarım, Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinde yapılmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 323 bin 647 kedi, 305 bin 505 köpek ve 13 gelincik olmak üzere toplamda 629 bin 165 ev hayvanı mikroçip ile kimliklendirildi, kayıt altına alındı. Türkiye’de 4 milyon kedi ve 2 milyon köpek evcil hayvan olarak bakıldığı tahmin edilmektedir. Mikroçip takılarak kimliklendirilen hayvan sayısı çok az olduğundan biz veteriner hekimler olarak bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Konya’da kayıtlı 12 bin 100 köpek, 5 bin kedi olduğu varsayılırsa köpeklere takılan mikroçip 3 bin 600, kedilerde 4 bin 500. Kedide bu oran yüzde 90’ken, köpekte bu oran yüzde 30’dur” dedi.

“2023’ten itibaren sadece 6 aylık yaşa kadar hayvanlar ceza uygulamadan kayıt altına alınabilecektir”

PETVET’te hayvana ait hangi bilgiler yer aldığına değinen Mesut Koçak, “Mikroçip uygulamasıyla ev hayvanı kayıt sistemi PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il ve ilçe bilgileri, acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kayıt ediliyor. Bu sayede hayvanın kaybolması veya kaçması durumunda sessiz can dostlarımızı rahatlıkla bulabiliyoruz. Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıt durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınmış oluyor. Kimliklendirme işlemiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan yeşil kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartı dışında olan hiçbir kimliğin geçerliliği olmuyor. 1 Ocak 2023 tarihine kadar hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahiplerine 5996 sayılı kanun gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Hayvan severlerin, 2022 yılında bin 634 lira olan, 2023’te de yeni belirlenecek idari para cezalarıyla karşı karşı gelmemeleri için sesiz can dostlarımıza kimliklendirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Ayrıca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sadece 6 aylık yaşa kadar kedi ve köpekler ceza uygulamadan kayıt altına alınabilecektir” şeklinde konuştu.

Çip takma işleminin oldukça basit ve ağrısız olduğunu vurgulayan Koçak, “İnsanlardaki kimlik numarası gibi 15 haneli rakamdan oluşan her hayvana özel mikroçipi patili dostlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra da dostlarımız hiçbir sorunla karşılaşmıyor” ifadelerini kullandı.

“En ufak bir hissetme ya da bir ağrı olmuyor”

Veteriner Hekim Zafer Altınsoy da, hayvanlara çip takma işlemini anlatarak, “Özellikle iki skapula (kürek kemiği) arasına subkütan dediğimiz bir işlem uyguluyoruz. Bunda en ufak bir hissetme ya da bir ağrı olmuyor. Yan etkisi olacak bir şey de değil. Zaten çok özel bir şekilde üretilmiş ürün, en ufak bir problemi olmuyor. İleriki zamanlar için, herkesin kedi ve köpeğin sahibi olduğunun belli olması için, bunun da takibinin herkes tarafından kolayca yapılabilmesi için düşündüğümüz bir uygulamaydı” diye konuştu.