Türkiye ve Ukrayna ombudsmanlarından savaş bölgesinde ’insanlık koridoru’ açıklaması

Türkiye ve Ukrayna ombudsmanları bir araya gelerek ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, "Cumhurbaşkanımıza, tıpkı Tahıl Koridoru gibi, bir insanlık koridoru açılmasını talep ettik. Putin ve Zelenski ile görüştü. Biz de ombudsmanlar olarak yapacağımız çalışmaları gözden geçirdik. Ateşkesin sağlanması ve işgal edilen toprakların terk edilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya ombudsmanları, Türkiye’nin öncülüğünde, 11-12 Ocak tarihlerinde Ukrayna-Rusya savaşında mağdur olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani koridor oluşturmak amacıyla Ankara’da ikili ve üçlü görüşmelerde bulundu. Bu çalışmalara destek amacıyla Rusya ve Ukrayna ombudsmanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Ocak’ta tarihinde ise Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ile ’insanlık koridoru’na ilişkin görüştü. Bu görüşmelerin ardından bugün, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç Kamu Denetçiliği Kurumunun İstanbul ofisinde buluşarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini ve ombudsmanlar olarak ’insanlık koridoru’ için yapılacak çalışmaları gözden geçirdiklerini söyleyen Malkoç, savaşın bir an önce bitmesini ve işgal edilen toprakların terk edilmesini arzu ettiklerini ifade etti. Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ise, Türkiye’nin buradaki rolünü takdir ettiklerini, arabuluculuk gayretinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızdan bir insanlık koridoru açılmasını talep ettik"

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması için barışın hazırlanması için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak bir yıl olmasına rağmen henüz barış konusunda ciddi bir mesafe alınamadı. Alınamadığı gibi belli ki savaş, çatışma bir müddet daha devam edecek. Biz ombudsmanlar olarak, Rusya Ombudsmanı Tatiana Hanım ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Bey ile Ankara’da 11-13 Ocak tarihleri arasında yaptığımız uluslararası bir toplantıda bir araya geldik. Özellikle yaralılarla ilgili, esirlerle ilgili, kadınlarla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz, bunu konuştuk. Kendi aramızda üç aşamalı bir çalışma düşündük. Önce kendi aramızda ilkeler üzerinde anlaştık, ardından bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ilettik. Dmytro Bey, arkadaşlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu talep ettik; nasıl çaba gösterip basiretli, dirayetli, gayretli bir mücadele sonunda Tahıl Koridoru’nu temin ettiyseniz yine Sayın Putin’le ve Sayın Zelenski ile görüşerek bir insanlık koridoru da açalım; bu koridorda yaralılar, kadınlar, çocuklar, yani savaşın en fazla mağduru olan, savaşın en fazla sıkıntısını çekenlere, insanlık adına destek olalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Putin Sayın Zerenski ile bu görüşmeleri yaptı. Bunun ardından biz tekrar ombudsmanlarla online ortamda görüştük, yapacağımız çalışmaları gözden geçirdik.

Tekrar işgalden dolayı, bu savaştan dolayı Ukrayna halkına geçmiş olsun diyoruz. Biz insan hakları savunucuları olarak, ombudsmanlar olarak bir an önce ateşkesin sağlanması ve barışın sonucunda da işgal edilen toprakların terk edilmesini temenni ediyoruz, talep ediyoruz. Tabii ateşkes, barışın sağlanması siyasilerin ve devlet yöneticilerin işi. Biz insan hakları savunucuları olarak, ombudsmanlar olarak okyanusta kanat çırpan kelebekleri örnek almak istiyoruz. Umut ediyoruz ki dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insan okyanusta o kasırgayı önleyen kelebeklerin kanat çıkması gibi gayret sarf eder, bu savaşta dururuz. Sonuç ne olursa olsun biz çabalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin rolünü takdir ediyoruz"

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ise, "Türkiye’nin kendine yüklediği bu rolü takdir ediyoruz. Bu arabuluculuk gayretleri çok önemli. İş birliğimizin yapıcı bir şekilde devam etmesini umuyoruz. Bu fırsattan istifade ederek bir kez daha dile getirmek istiyoruz; Türkiye’nin resmi tutumu dünyaya duyuruldu. Türkiye, Ukrayna bağımsızlığının taraftarıdır. Ukrayna topraklarının işgaline baştan beri karşı çıkmaktadır. Ukrayna’yı desteklemeye gayret göstermektedir. Biz bu gayreti takdir ediyoruz" diye konuştu.