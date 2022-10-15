Türkiye, SIAL Paris’te katılımcı firma sayısında birinci oldu

Türkiye, 119 ülkeden milli katılımın sağlandığı dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarlarından SIAL Paris’te 345 firma katılımıyla birinci oldu.

Dünyanın bir çok ülkesinden 200 bine yakın ziyaretçisi ve 7 bine yakın katılımcısı ile dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri olan Sial Paris Fuarı bu sene de 15-19 Ekim 2020 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara bu yıl 345 firma ile katılan Türkiye, SIAL Paris’te bir organizatör tarafından milli katılım düzenleyen ülkeler arasında birinci ülke oldu. Türkiye dışından katılan özel Türk firmalarıyla birlikte bu yıl Sial Gıda Fuarı’nda 300’e yakın firma Türkiye’yi temsil ediyor. İki yılda bir gerçekleştirilen fuarın milli katılımlar için ayrılan bölümünde Türkiye stantlarını 36 yıldır İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Bu ortak alanda Türkiye’nin dört bir yanından katılan 270 Türk firması stant açarken, 75 Türk firması da SIAL’e farklı salonlarda bireysel stantlarıyla katıldı.

Paris Sial Gıda Fuarı’na katılan Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Sial Gıda Fuarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Adına buradayız. Bu sene ilk defa Sial Fuarı’na katılıyoruz. Burada standı olmayan üyelerimizin müşterileriyle ya da görüşmek istedikleri firmalarla ikili görüşmelerini yapmaları için standımızı açtık. Aynı zamanda birliğimize ait üyelerin bulunduğu bu broşürleri de birliğimizi ziyaret eden tanışık firmalarla buluşturuyoruz. Şu an çok güzel bir başlangıç yaptık. Hem ürünleri tanıtıyoruz hem de bir taraftan tadım etkinliğimize devam ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Dilerim ilerleyen dönemlerde daha farklı etkinlikler de olur "dedi.

İstanbul Ticaret Odası olarak, Sial Gıda Fuarı’na geçen yıllarda olduğu gibi bu seneki Fuar için katılımı organize eden ve firmaların organizasyonunu yapan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, Paris Sial Gıda Fuarı’ndaki beklentilerinden söz ederek, "Bu sene Milil olarak 270 firma katılımıyla tarihimizdeki en yüksek katılımı yaptık. Daha yüksek de olabilirdi fakat alanlarımızın yeterliliği bu kadar olduğu için bu kadar katılımcımızı getirebildik. Bazı firmalarımızın kendi bireysel katılımları da mevcut. Ama bizim katılımımız ülke çapında her şehirden özellikle İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Ankara sıralamasıyla gitmekte olup hemen hemen her şehrimizden katılımcımız geldi. Sial Gıda Fuarı’na Türkiye’den Katılan Ticaret Odaları Türk mutfağı tanıtımı yapıyorlar. Ücretsiz olarak tadımlık ikramda bulunuyorlar. Geçen yıllarda baklava, tatlı ikramlarımız oldu. Ama bu sefer ki katılımımızda daha detaylı katılım gerçekleştirdik. Çok da beğeni aldığını gördük, güzel bir uygulama oldu. İstanbul Ticaret Odası bünyesinde katılanlar hizmet kalitesi anlamında çok memnunlar. Fakat bu Fransa’daki bir miktar petrol kısıtlaması yüzünden sabah saatlerinde bir serinlik oldu, yoğunluk yoktu, fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla gayet yoğun devam ediyor" şeklinde konuştu.