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Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ projeleriyle TÜBİTAK Türkiye finaline katıldı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik ekibin, Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. İncelemelerini tamamlayan ekibin gemiden ayrıldığı öğrenildi.
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik ekibin, Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. İncelemelerini tamamlayan ekibin gemiden ayrıldığı öğrenildi.
Genel 03.08.2022, 13:09
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik ekibin, Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. İncelemelerini tamamlayan ekibin gemiden ayrıldığı öğrenildi.