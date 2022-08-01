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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Genel 01.08.2022, 09:34
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

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