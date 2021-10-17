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İçişleri Bakanı Soylu: “FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti’den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor’’
Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı.
Genel 17.10.2021, 15:52
Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden nefes kesen görüntüler paylaşıldı.