Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk, HDP’li Beştaş ve CHP’li Özel’in iddialarını yalanladı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın "muhtarların Ankara’ya gelmek için 1000 lira aldığı" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in "muhtarların Ankara’ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" iddialarının “kesinlikle yalan” olduğunu açıkladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın "muhtarların Ankara’ya gelmek için 1000 lira aldığı" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in "muhtarların Ankara’ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Aktürk, Muhtarlar Evi’nde düzenlediği basın toplantısında, “19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara’ya gelen 20 bin muhtar arkadaşımız, bugün Yüce Meclis çatısı altında HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve CHP Milletvekili Özgür Özel’in iftiraları karşı karşıya kalmıştır. Bu iki milletvekilinin çirkin yalanı ile zan altında bırakılmaya çalışılmıştır. Bilinmelidir ki 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya geldik. Sabah erken saatte Anıtkabir’e giderek Atamızın huzuruna çıktık. Ardından İçişleri Bakanlığımızca tüm Türkiye’deki muhtar arkadaşlarımızın faydalanabilmesi için Ankara’da yaptırılan ilk Muhtarlar Evimizin açılışı ve 30 büyükşehirde yapılacak olan 100 muhtarlık hizmet binamızın temel atma törenine katıldık. Öncelikle bu ve daha birçok hizmetleri için, Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın Ankara’ya gelmek için bin lira aldığımızı, CHP’li Özgür Özel’in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP’lilerin yakıştırmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen tüm muhtarlarımıza atılan bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz. Kötü söz sahibine aittir” diye konuştu.