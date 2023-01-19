Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Türkiye Mezunları forumu İstanbul’da başladı.

Yabancı ülkelerden gelerek eğitim hayatlarını Türkiye’de tamamlamış olan ve Türkiye Mezunları olarak adlandırılan alanında uzman kişileri bir araya getirmek için İstanbul’da bulunan bir otelde Türkiye Mezunları Forumu gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptı. Ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, forum hakkında konuştu. Eren, şu an itibariyle 150 binden fazla Türkiye Mezunu olduğunu belirterek, “Türkiye mezunları demek, Türkiye’de üniversite eğitimi almış uluslararası öğrencilerin, üniversitelerini bitirdikten sonra Türkiye ile irtibatlarını devam ettirmeleri için başlatmış olduğumuz bir proje. Türkiye mezunları çok büyük bir aile. Şu an 150 binden fazla Türkiye mezunu var. Daha önce ikili anlaşmalarla Türkiye’ye uluslararası öğrenciler geliyordu. Ama öğrencilerin dünyanın tüm ülkelerinden Türkiye’ye getirilmesi, burs programının tam bir burs programına çevrilmesi 2011 yılında Türkiye burslarından sonra oldu. Bu çerçvede son 10 yılda 45 bine yakın öğrenciyi biz burs vermiş olduk. Bunun yanı sıra Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı son 11 yılda 12 katına yakın arttı. 20 bin civarından 250 bine geldi” dedi.

“Türkiye mezunları da Türkiye’ye büyük bir güç katacaktır”

Türkiye gibi bir ülkenin sadece kendi insan kaynağına değil, diğer ülke vatandaşlarının da insan kaynağından yararlanması gerektiğini söyleyen YTB Başkanı Eren, “Bugün başlattığımız forum ise tüm bu çalışmaların aslında en somut ve en prestijli çıktısı diyebiliriz. Çünkü 2 gün boyunca 7 farklı oturumda paneller düzenlenecek. Yapılacak sunumun ardından farklı ülkelerden gelen mezunlarımız tecrübelerini aktaracaklar. Ve büyük oranda Türkçe konuşulacak. İnsan kaynağı bir ülkenin en büyük güç parametrelerinden biri. Tabi Türkiye gibi bir ülkeyseniz sadece kendi insan kaynağınızdan değil, yurtdışındaki insan kaynağından da yararlanmanız lazım. Bu anlamda Türkiye mezunları da Türkiye’ye büyük bir güç katacaktır diye ümit ediyorum” diye konuştu.

Programa katılan Türkiye Mezunları forumun oldukça yararlı olduğunu ve yeniden bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye mezunlarının dört bir yana dağıldığını belirten konuklar, bu anlamda diğer ülkeler ile Türkiye arasında zaman zaman bir köprü görevi gördüklerini söyleyerek Türkiye’de okumuş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Program konuşmaların ardından gerçekleştirilen paneller ile devam etti.