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Türkiye Laçın Koridoru’nun kontrol altına alınmasını istiyor

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu, Ankara’nın Laçın Koridoru’nu kontrol altına alınmasını istediğini söyledi.

Genel 06.01.2022, 10:51
Türkiye Laçın Koridoru’nun kontrol altına alınmasını istiyor

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu, Ankara’nın Laçın Koridoru’nu kontrol altına alınmasını istediğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın "Zengezur ve Laçın koridorlarıyla ilgili tartışmaların çözüleceğine inanıyoruz" açıklamasını değerlendiren Şahinoğlu, bunun Ankara’nın koridor konusuna kayıtsız kalmadığını gösterdiğini belirtti. Ermenistan ve Rusya’nın "koridor" yerine "iletişim hatlarını açma" ifadesi kullanması nedeniyle Zengezur Koridoru ile ilgili durumun karmaşık olduğunu belirten Şahinoğlu, "Bakü, Zengezur’dan engelsiz bir geçişin mümkün olmayacağını kabul etmeye başladı. Bu durumda Laçın Koridoru odak noktası olmalı ve sınırın bu kısmı kontrol edilmelidir. Ankara da bunu istiyor. Hulusi Akar, 31 Aralık 2020’de Bakü’ye yaptığı ziyarette Laçın Koridoru’na özel ilgi göstermişti. Hulusi Akar, ’Türk askeri ülkemizde ve dünyada, özellikle Azerbaycan’da görevini yerine getirecektir’ söylemiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Laçın Koridoru’na dikkat ediyor. Geçen yılın başlarında, kendisi Ankara’nın Rusya’nın Karabağ politikasından memnun olmadığını açıkça belirtmişti. Çavuşoğlu, öncelikle Karabağ’daki barış güçlerinin statüsü konusunda bir anlaşma imzalanması gerektiğini ve bu konuda Moskova ile görüşmeler yapılması gerektiğini söylemişti. Ancak bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı. Çavuşoğlu, Rus Barış Güçleri’nin Laçın Koridoru’ndan kimin gelip gittiği konusunda bölge sahibinin Azerbaycan ile anlaşması gerektiğini de söylemişti" dedi.

Ermenistan yetkililerinin yasa dışı geçişleri

Çavuşoğlu’nun "Sen bir barış gücüsün ama kimin gelip kimin gideceğine karar verme sorumluluğun yok" dediğini hatırlatan Şahinoğlu, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen yıl 18 Ocak’ta basın toplantısında hem Bakü hem de Ankara’ya gıyaben yanıt vermişti. Kendisi basın toplantısında, 10 Kasım açıklamasının Yukarı Karabağ’ın statüsüne ilişkin bir madde içermediğini ve Minsk Grubu eşbaşkanlarının gelecekte bununla ilgileneceğini söylemişti. Bu Bakü’ye bir mesajdı. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ’Azerbaycan Karabağ’ın statüsünü kimseyle tartışmayacak, bu konu kapanmıştır’ görüşünü defalarca tekrarlıyor. Lavrov, söz konusu basın toplantısında Azerbaycan aleyhine başka görüşler de dile getirmişti. Açıklamada, Laçın Koridoru üzerinden Ermenistan ile Yukarı Karabağ arasındaki hareketin vurgulandığını ve bunun doğal olduğunu söylemişti. Lavrov, Azerbaycan anakarasının Nahçıvan ile bağları varsa, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ile de bağlarının olması gerektiğini ve bu yaklaşımın 10 Kasım açıklamasına uygun olduğunu söylemiştir. Lavrov’un mantığına göre, Ermeni yetkililerin ve yabancı uyrukluların Karabağ’a yaptığı ziyaretlerde anormal bir durum yoktur ve dolayısıyla Azerbaycan’dan izin alınmamalıdır. Lavrov’a göre Azerbaycan tarafı itiraz edecek gibi görünmüyor. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen yıl 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanının yasadışı yollardan Azerbaycan topraklarına girdiğini ve Rus ordusunun yetkilerini aştığını söyledi. Ancak Moskova bu tepkileri görmezden geliyor" diye konuştu.

"Laçın Koridoru kontrol edilmezse sorunlar çözülmeyecek"

İlham Aliyev’in 2022 yılını "Şuşa Yılı" ilan ettiğini aktaran Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak Şuşa’nın restorasyonundan daha az önemli olmayan Laçın Koridoru üzerindeki kontrol sorunu bu yıl çözülmelidir. Laçın Koridoru Azerbaycan sınır kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmazsa sorunlar çözülmeyecek. Ankara bu sorunun çözümünde Bakü’ye her türlü destek vermeye hazır olduğunun mesajını veriyor."

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