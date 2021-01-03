Son Dakika
Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu korona virüse yenildi
Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Genel 03.01.2021, 14:39
7
Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu’nun (53), 10 Aralık’ta korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi edilen Kurşunoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurşunoğlu, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Rayif Kurşunoğlu’nun cenazesinin, korona virüs tedbirleri kapsamında Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Rizespor
|15
|20
|10. Trabzonspor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|17
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Real Betis
|17
|20
|10. Cádiz
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Elche
|14
|16
|17. Eibar
|16
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü